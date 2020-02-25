染了病毒也是愛國！　韓爭議牧師全光勳遭下被逮捕

▲全光勳說，「得了病也是愛國」、「主能治癒病毒」。（圖／翻攝自YouTube))

國際中心／綜合報導

受到「新天地」教會「超級傳播事件」影響，南韓新冠肺炎(COVID-19)確診病例已達763宗。這次疫情中，除了「新天地」教主李萬熙成為矢之的外，長老會牧師、「韓國基督教總聯合會」代表會長全光勳也被人痛罵。

日前他接連違反政府疫情禁令，率民眾在光化門廣場舉辦示威集會。他不但號召民眾抗議政府，還發表「得了病也是愛國」、「主能治癒病毒」等言論，在韓國引發爭議。本周二(25日)，首爾市政府向警方舉報牧師全光勳違反《選舉法》，當地法院已對他發出逮捕令。

為了防止疫情持續擴散，南韓總理丁世均日前呼籲民眾暫停在室內或人群聚集的戶外舉行聚會，首爾市政府也在21日宣布禁止在市區內的公眾集會，但全光勳所領導的「文在寅下台泛國民鬥爭本部」，卻仍然強行於22、23日在光化門廣場前舉辦集會，更聲稱23日的參加者多達8000多人，分別來自大邱等地。

全光勳為了鼓舞群眾，當時在集會上更發表狂言說：「我們就算參加集會而被感染也無所謂，因為我們是上帝合法的子民，死就是我們最終歸宿，而今天參加集會的都是真正的基督教徒。」

他也指出，統計數字顯示露天場所完全不會傳染，「參加者都是真正基督徒，反而會得到聖靈庇護，有病都會痊癒。」 事實上，全光勳是公然鼓動基督教徒參加反政府集會，且多次不當言論，早就令南韓宗教界側目。

去年他曾在記者會上說：「如果文在寅繼續執政，大韓民國有可能會消失。在亡國之前，我們必須行動起來，所以希望文在寅執政到今年年底，到時候主動搬出青瓦台。」