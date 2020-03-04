找「維安查報隊」詐騙建商550萬　天道盟大哥涉勾結員警被起訴

▲天道盟大哥賀鈿灃涉嫌勾結警員王柏鈞(圖左)詐騙老建商遭起訴。（圖為資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

綽號「黑人」的天道盟不倒會大哥賀鈿灃，2018年起，佯稱要幫年近80歲的廖姓建商處理婚外情困擾，委託「維安查報隊」處理，實際上涉嫌勾結警察王柏鈞，回過頭來向建商詐財550萬元，台北地檢署2月將王警3人起訴後，將逃亡的賀男通緝到案，4日依詐欺等罪追加起訴賀男，將由法院一併審理。

單身未婚的廖姓建商和年約60歲的人妻祕密交往多年，始終沒有曝光，近年建商卻時常接到不明簡訊、電話騷擾，懷疑自己當小王的事情被發現，因此透過「黑人」賀鈿灃找上自稱「維安查報隊」的林姓、洪姓男子，調查婚外情是否曝光。

結果維安查報隊竟然勾結前文山一分局警員王柏鈞，佯稱檢調已經在偵辦這起婚外情案件，在2018年2月間，騙建商拿出500萬元「擺平相關人士」，8月又再騙了50萬元，檢察官在2020年1月間將到案的王警等3人先依「冒用公務員名義詐欺罪」起訴，逃亡中的主嫌賀男2月12日被警方緝捕到案，經檢察官聲押獲准後，3月4日依法起訴。

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