「下海賺錢未婚懷孕被嫌棄」　女師怒控前夫臉書po文誹謗

▲王男結束半年多的婚姻後，上臉書po文誣指前妻「下海賺錢」、「未婚懷孕」被起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北王姓男子去年和新婚不滿1年的妻子離異後，上臉書po文暗指前妻「下海賺錢」、「恩客的母親嫌棄」，親友看到後安慰王男「遇人不淑」，王男的前妻得知後怒告，王男辯稱自己沒有指名道姓，但台北地檢署認為親友一看就知道王男是在講前妻，卻無法證明自己說的是事實，3日依加重誹謗罪嫌起訴王男。

王男在2018年5月間迎娶在學校任職的妻子，但婚姻生活僅維持半年多的時間，就在隔年初離婚，不歡而散的王男不甘心，在自己的臉書上發洩，還po出好友限定文，暗指前妻曾經下海賺錢，還曾因此未婚懷孕，跟恩客輪及婚嫁，最後被恩客的母親嫌棄出身而告吹，有臉友在下回文稱「為人師表」卻做這種事情，「學弟遇人不淑」。

王男前妻被封鎖看不到文章，但經友人截圖告知後，恨而委託律師控告王男和4名留言臉友加重誹謗，王男辯稱自己沒有指名道姓，沒人知道在講誰，但檢察官考量王男的臉友回文能指出文章主角是王男的前妻，可見文章內容足以使人辨識身分，王損害前妻名譽，卻拿不出證據證明內容屬實，因此依加重誹謗罪嫌起訴王男，4名臉友因相信王男說法而發表評論，則不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

他自首「20年前殺人強盜」 檢警一查是真的！被害人不追究：坐牢缺錢嗎？

女童搭公車遇狼爪嚇傻 監視器沒拍到「嫌犯拒測謊」檢警：下次遇到要大叫

保六常訓3000公尺後4天病逝 解剖驚見腸腎壞死！遺孀控總隊長過失致死