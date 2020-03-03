賀！學生考取頂尖大學　「我沒去上過課」班主任亂貼榜單被訴《個資法》

▲競爭激烈的南陽街補習班有班主任未經同意，濫用別家補習班的學生考取資料當自家榜單宣傳。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北1間升大學補習班劉姓班主任，涉嫌在2018年間，把老師所提供過去指導且考上頂尖國立大學的2名學生，當成自家補習班教出來的學生，製作成招生用的紅榜，清楚列出學生姓名、畢業學校、考取校系，經學生發現後提告，台北地檢署3日以未經同意違法利用他人個資罪起訴劉姓班主任。

檢警調查，個資遭冒用曝光的2名男學生是在2018年底，行經台北車站對面知名補習街時，突然發現自己的姓名和大考錄取結果，被貼在1間補習班門口，當作招生之用，但是他們從來沒在這間補習班上課，因此提告。

補習班的劉姓班主任到案表示，因為班上剛挖角來1名數理老師，老師把過去曾指導過且大考成績不錯的學生名單提供給他，他覺得既然都是老師指導出來的，就應該可以跟著老師跳槽一樣，當成自己補習班的教學成績貼上榜單，且懷疑學生遭同業唆使提告，因此堅不認錯和解。

因被挖角的老師證稱，當初只是把教學成績拿給新雇主當任用參考，不知道會被拿去貼上榜單，劉姓班主任也承認，沒有問過2名男學生是否同意貼上「榜單」， 檢察官認為無論劉姓班主任使否合法取得學生資訊，連名帶姓且寫出考取校系的公布他人個人資料，涉嫌違反《個資法》中違法利用他人個資罪。

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