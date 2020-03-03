「這裡有肥羊要處理」　男子藉故發狠逼友人簽本票…外國女勸架被罵Bxxxx

▲王男找藉口約被害人見面談判，還邀約其他人「這裡有凱子要處理」，擺明要把被害人當肥羊宰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

王姓男子發現友人繞過他，去加別人臉書好友，竟以「沒先跟我說」當藉口，約被害人到咖啡店談判，友人拒絕簽本票道歉賠罪，被公然潑水、甩巴掌，王男還傳LINE約其他人「這裡有凱子要處理」，擺明要把友人當肥羊宰，有外國女子上前勸架，被王男回「Bxxxx」，台北地檢署3日依恐嚇取財等罪起訴王男和助勢的邱男。

檢察官調查，有黑幫背景的王男是透過公司老闆，認識從事放款業務的被害人，2019年間，王男發現被害人在臉書上，加了王男的另1個朋友當臉友，竟為此大怒，認為王男加別人好友前，沒有先知會一下，約被害人到台北市光復南路的1間咖啡店說清楚。

▲王男公然在咖啡廳對被害人潑水、甩巴掌動粗，連外國人上前勸架都被罵走。（示意圖／CFP）

王男在事發當天還先跟咖啡店老闆說：「等下可能會有點激動」，並且LINE給住在樓上的林姓男子稱「這裡有凱子要處理」，要林男一起到店裡助陣。果然雙方見面談沒多久，王男就開始對被害人動粗，外籍女客人見狀上前，透過店員翻譯勸架，反遭王男回罵，後來王男的老闆到場幫忙付錢救出被害人。

被害人認為遭設局，控告王男、王男老闆等人涉嫌恐嚇取財，但檢察官調查認為無證據顯示王男的韓姓老闆、林姓男子涉案，處分不起訴；而王男除和在一旁放話恐嚇的邱姓男子被起訴恐嚇取財外，還因為否認揪人助勢，但被查出LINE對話紀錄，同時被起訴偽證罪。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

女童搭公車遇狼爪嚇傻 監視器沒拍到「嫌犯拒測謊」檢警：下次遇到要大叫

他自首「20年前殺人強盜」 檢警一查是真的！被害人不追究：坐牢缺錢嗎？

保六常訓3000公尺後4天病逝 解剖驚見腸腎壞死！遺孀控總隊長過失致死