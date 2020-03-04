警界之恥！為求績效桃園員警竟共同栽槍縱放　二審判刑

▲桃園4警栽槍縱放案，二審仍判刑。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

前桃園縣警局平鎮派出所長吳彥霖，2012年間因春安工作績效壓力，竟縱容巡佐丁政豪等員警違法搜索，並與毒鴛鴦「交換條件」栽槍。一審將吳彥霖等人分別判刑5年半到6年半不等刑期，案經上訴，高等法院二審於4日仍依照「違法搜索」、「縱放人犯」等罪，將他們分別判刑5年4月到6年3月不等刑期。可上訴。

判決指出，丁政豪、李永龍、林照雄、陳威等員警於2012年1月18日、19日春安工作期間，於未立案情形下逕自前往非轄內劉姓嫌犯住處違法搜索，查扣安毒。由於平鎮所先前在春安工作時的績效墊底，所長吳彥霖知情後，竟縱容員警私下與劉男「交換條件」，要求交槍交人，以換取不偵辦毒品案，好讓警方取得查緝槍枝的績效。劉男答應後，員警將毒品還給劉男，警方也在葉姓男子處搜索取得槍枝。

遭誣陷的葉姓男子被依槍砲罪嫌起訴，但葉男不斷向法官稱自己被陷害，檢方察覺有異而分案偵辦，取得劉男因販毒被列為通訊監察對象的監聽檔，發現聽見劉男交代友人「你放哪裡要跟我說」，對方回「我會和你說啊」，成為栽槍鐵證。並在2014年間，逮捕吳彥霖等4人，另名員警陳威逃亡遭通緝。

檢方對吳彥霖等4人提起公訴，一審法院審理後，審酌4名員警身為執法人員，不依正當程序查緝槍枝，竟假借職務權力非法搜索，又利用劉男和女友脫身心態作為交換條件誣陷他人，吳彥霖身為所長未阻止反而同意，嚴重侵害人權、司法威信及人民對執法人員信賴。一審將4人分別判刑5年半到6年半不等刑期。

案經上訴，高等法院二審4日宣判，仍認定4人分別犯下「違法搜索」、「縱放人犯」、「公務員登載不實」等罪，分別改判。其中吳彥霖維持一審的6年，丁政豪、李永龍均改判6年3月，林照雄改判5年4月。可上訴。