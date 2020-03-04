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新冠肺炎致死率3.4%遠高於流感！WHO：更多人可能感染　最新緊急呼籲曝

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世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／翻攝WHO推特）

▲譚德塞在記者會上說，中國病毒爆發速度似乎正在放緩，一天僅新增129例確診。（圖／翻攝WHO推特）

記者陳俊宏／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，新冠肺炎（COVID-19）致死率約3.4%，遠高於季節性流感不到1%的致死率；新冠肺炎傳播率不如流感，但症狀比流感更嚴重。他說，全球口罩、護目鏡用量需增加4成，呼籲製造商緊急增加產量以滿足需求。

「我們處於未知領域。」譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周二在瑞士日內瓦總部的記者會上指出，「我們知道人們感到恐懼和不確定，恐懼是人類對任何威脅的自然反應，尤其是當我們不完全了解威脅時。但隨著我們獲得更多數據，我們越來越了解這種新冠病毒及其引起的疾病。該病毒不是SARS、不是MERS，也不是流感，它是一種具有獨特特徵的病毒。」

譚德塞表示，新冠病毒是一種新病毒，沒有人對此具有免疫力，這意味著更多的人容易感染。他說，目前全球有近9萬1000例確診，死亡3110例；中國病毒爆發速度似乎正在放緩，一天僅新增129例確診，這是自1月20日以來的最低水平，但歐洲和美國卻在增加。

▼譚德塞和其他WHO官員出席記者會。（圖／翻攝WHO推特）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／翻攝WHO推特）

譚德塞表示，新冠肺炎致死率約3.4%，遠遠高於季節性流感的致死率（低於1%）；新冠肺炎傳播率不如流感，但比流感更嚴重，尚無任何疫苗。但他也強調，雖無法控制季節流感，但新冠肺炎仍有可能。而先前WHO官員預估新冠肺炎致死率為2%。

WHO估計，全球每個月需要8900萬片醫用口罩、7600萬副檢查手套和160萬副護目鏡，來對抗新冠肺炎疫情。譚德塞說，估這些醫療用品需求量增加4成，繼續呼籲製造商緊急增加產量，以滿足此需求。

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