不靠咖啡清醒一整天！專家傳授11tips　找朋友聊天大笑、犒賞自己吃下午茶

▲每到下午就犯睏？國外網站《Bright Side》整理出11種對抗疲勞、提高活力能量的方法，幫學生、上班族打跑瞌睡蟲。

記者萬玟伶／綜合報導

為了防範來勢洶洶的新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19），民眾不是宅在家就是出門乖乖戴上口罩，而通勤工作的上班族，不少人到了辦公室仍然口罩戴緊緊。雖然防範得滴水不漏，讓人感覺安心踏實，但口罩悶一整天的「副作用」就是愛睏想睡。國外網站《Bright Side》整理出11種對抗疲勞、提高活力能量的方法，或許能在這個時刻發揮效果！

1. 放音樂

戴上耳機、播放音樂，可以讓人感到更有活力動力，尤其跟著喜愛歌曲的節拍，更讓人感覺活力滿滿！如果情況允許，跟著哼唱也會更加振奮精神，讓人更樂觀、更有動力去工作。

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2. 吃下午茶

午後愛睏不妨來點小零食，幫身體補充一點能量和營養！但要注意的是，這個時候還是得慎選食物，例如選擇纖維含量高的複雜碳水化合物、避免吃含糖量過多的零食和脂肪過多的食物，以免血糖快速起降、消化時間過長，反而讓人更疲勞。其餘像是燕麥片、希臘酸奶、水果等，也都是不錯選擇。

3. 喝杯檸檬水

別再喝咖啡了！國外研究指出，檸檬水的清新氣味可以減輕壓力、改善情緒，富含的維他命和鉀離子也能帶給身體能量，而且只要將檸檬切成薄片加入冷水裡，就是一杯提振精神的飲品，準備起來簡單又輕鬆。

4. 往臉上潑冷水

往臉上潑冷水的清爽感覺能瞬間消除壓力，並立即集中精神。所以當開始感到精神不濟、疲倦困倦時，起身走一小段路到廁所，打開水龍頭、捧起冷水往臉潑，直到精神慢慢恢復吧。

5. 做伸展運動、深呼吸

長時間坐在辦公室，其實比做運動還更令人筋疲力盡。所以，不如在自己的位子上，花點時間做做伸展、深呼吸，把氧氣送到大腦，緩解緊張肌肉、趕跑瞌睡蟲。

6. 和朋友同事聊天大笑

當人們笑的時候，會伸展臉部和身體的肌肉，進而使脈搏、血壓上升、呼吸加快，向身體輸送更多的氧氣。談笑的過程中，也能使大家心情愉快、精力充沛。

7. 散步

睡眠不足的人多會利用攝取咖啡因來提振精神，但其實50毫克的咖啡因，都沒有比散步10分鐘或走幾段樓梯，還能讓人獲得活力能量。美國佐治亞大學的一項研究也說明，短暫溫和的運動如散步，可以為習慣喝咖啡、長期睡眠不足的成年人提供更多能量。

8. 嗅聞薄荷植物與製品

就像過去人們習慣以薄荷棒、綠油金提振精神的撇步，國外研究也認為，使用薄荷油或甚至聞聞薄荷香草植物，都有助於提振精神，同時減少疲勞感。

9. 曬太陽

人類是晝行性動物，陽光對人類的身體來說是個「保持清醒」的信號，如果在辦公室覺得累了，不妨走到外面曬曬太陽，幫自己恢復精神。

10. 小睡一下

如果情況允許，與其一整個下午都昏昏沉沉，不如在下午2點時，簡單小睡個10分鐘，接下來的時間就有很大的機會能保持不錯的體力。

11. 把手機關起來

讓身體疲累的原因之一，可能還包括了經常使用智慧型手機。許多人習慣在睡前用手機用到睡著，但手機的藍光會抑制褪黑激素，往往會持續影響睡眠品質，睡得不好自然會影響隔日精神，因此《Bright Side》建議，睡前不如看書或冥想準備入睡，快把手機關起來吧。