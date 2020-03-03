還在帶手機上廁所、用75%酒精消毒螢幕？9種習慣讓「3C用品」變短命

▲手機、筆電動輒數萬元起跳，千萬別因為一時的順手、習慣，讓它們的使用壽命狠狠被腰斬。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

現代人的生活、工作甚至人際關係，大多數時間都得仰賴3C智慧產品才能作業，工作靠筆電，聯絡事情靠手機與通訊軟體，就連買口罩也要靠APP找離家近庫存多的藥局。一天24小時中，大概除了睡覺，才是人們完全遠離3C用品的時候！既然這些筆電、平板、手機對日常幫助極大，就不能因為錯誤的使用習慣造成他們「短命」。外國網站《BrightSide》整理出以下9種「扼殺3C用品」的NG習慣，有些錯誤的使用方式已經被專家苦口婆心嘮叨很久了，有些則是較少聽到的觀點，為了幫3C用品「常保健康」，不妨還是參考一下！

NG行為1／把平板手機帶到浴室或廁所

專家告誡這個行為母湯的第一考量是，這些平板裝置很有可能一不小心就會從手中滑出並掉入水中。不管是馬桶水或是洗澡水，當手機平板進水後，不是要花一大筆錢維修，就是可能再也無法依賴、使用它。

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此外，專家也認為，即使在浴室花5分鐘用平板裝置，也會對健康造成負面影響。因為廁所和浴室可說是家裡最髒的地方，馬桶和水龍頭的把手上經常覆蓋著病原微生物。再者，沖馬桶時，眼睛看不見的細菌會隨著水花飛濺、散佈到廁所各處，平板裝置如果剛好在裡頭，沾染上的細菌就會跟著再被帶到臥室、廚房等地，成為微生物的溫床。

NG行為2／在筆電前吃早餐

不管自認吃得多小心，早餐的各種碎屑、殘渣，多少會落到筆電的鍵盤上，或卡在按鍵之間的縫隙中。日積月累下，碎屑和日常的灰塵，就容易導致電腦掛點、停止工作。此外，不只食物碎屑是鍵盤的敵人，現代人喜歡搭配的奶茶、咖啡，也可能一不小心就潑濺到筆電上，導致另一場大災難。

NG行為3／讓手機充整晚電

很多人會因為「手機充電回路會在電池充滿電後自動斷電、不會損害電池」這個說法，而放心的讓手機充電充整晚，專家表示，如果是預計每2年就更換一次手機的使用者，可能無需擔心。但如果因為預算的關係，想把一支手機好好用到壽終正寢，就要當心這個NG習慣。

專家認為，使用正規的方式、線路長時間充電，雖然不會有太大的危險，但如此一來，平板裝置就得整晚保持在100％的充電水平，以彌補手機輕微的放電，完全充電的狀況下，反而更容易造成電池磨損。長期下來，就會降低電池的容量，耗損速度比正常充電的手機還快。

NG行為4／將手機電池用到沒電

有些智慧手機會幫鋰離子電池設計編程，以進行從100％到0％的完全放、充電循環。經過幾百次循環後，電池容量就會開始下降，電量全部耗盡再充電，就等於消耗1次的循環次數，因此想維持手機電池健康，最好不要傻傻的用到手機提醒，才想到要充電。

NG行為5／使用非正規的充電器材

充電插頭相容並不意味這個充電器材就和手機兼容。使用非正規的充電線、充電器，就算沒有立即性的危險，但對於3C用品來說，還是難免造成危害。各家的手機內都有一塊專屬晶片，負責手機使用上的各種細微功能，一旦非原廠正規的充電器材帶來不足或過高的功率、電壓，這些功能就有可能因此而損壞，導致手機無法正常執行某些功能，一時的充電方便反而讓人得不償失。

NG行為6／習慣抓著筆電螢幕走

根據筆電技術人員的說法，有17％的人都曾因為螢幕上出現黑點，尋求專業人士的協助與修復；而通常，這些黑點會出現的地方，就是他們習慣抓著螢幕的地方。這種抓著筆電移動的方式，會給螢幕帶來不正確的按壓壓力，使其矩陣被損壞，而且要修好可不便宜。

NG行為7／使用高濃度酒精擦拭手機

近來新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）的疫情，讓人們習慣使用75%濃度的酒精消毒碰過的物品，每天頻繁使用的手機，更是回到家後一定要消毒的物件之一。但其實多數手機螢幕為了維持良好的透光性與疏油性，都會在表面塗上保護膜，一但經過高達75%濃度的酒精擦拭，很容易就被破壞。此後，螢幕不僅容易沾染油污、指紋，還可能出現變色、泛黃、花屏。若想有效擦拭、消毒手機，專家建議可選擇不刮損螢幕、超細纖維材質的布面，噴上螢幕專用清潔液後細細擦拭手機表面。要注意的是，不可將清潔液直接噴在螢幕上，以免清潔液流進手機，造成零件受損。

NG行為8／帶筆電上床做事、看影片

雖然市面上有針對在床上使用筆電的支架，但更多人習慣直接將筆電放在床上或膝蓋上使用，這個姿勢很容易堵住筆電後方的通風孔，一不小心就讓筆電過熱、拖累運行速度，或甚至停止運行，對機身的傷害不小。

NG行為9／將手機筆電留在車內

周遭環境過冷或過熱，對精密的3C裝置來說，都容易造成損害，熱能尤其會對處理器造成負面影響，若濕度較高，筆電手機的內部，還可能會出現冷凝水，長時間將電子裝備放置在寒冷的環境中，就會損壞電池和螢幕。因此專家建議，尤其不要在夏天與冬天，將筆電手機放在未發動的車裡，如果別無選擇，那至少在開始使用筆電手機前，先幫當下環境與機子，加熱或冷卻到正常溫度。