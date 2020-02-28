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不同年齡層上班族善用美元保單避震　提前累積退休金不是夢

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，金錢。（圖／pixabay）

▲上班族善用美元保單做好資產配置，提前累積退休金不是夢。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

進入新的一年，代表自己的退休準備也少一年。中國人壽建議，若個人可支配所得能運用的幅度有所提升，不妨趁早規劃，透過美元保單做好資產配置，讓退休生活更愜意。

中國人壽表示，上班族可透過美元保單，一次滿足保障、資產配置與退休規劃，選擇提供多種繳費年期，還有機會享有增值回饋分享金（非保證給付項目），適合不同年資的上班族可做短、中、長期的保障規劃。

中國人壽建議，30歲至40歲的青年族群，可選擇20年期分散繳費壓力，並可善用時間優勢，一步步建構保障與資產防護網；50歲至60歲的熟年族群，可選擇6年期為退休後的保障做準備，讓不同族群都能找到合適年期，妥善規劃自身保障。

以「中國人壽美添開薪美元利率變動型終身壽險－定期給付型」為例，最低投保金額3,000美元，提供4種繳費年期的多元選擇，且終身享有保障，並提供2至6級失能豁免保險費，讓保障持續不間斷，還提供分期定期保險金給付的選擇，充分發揮保險的功能與價值，還有機會享有增值回饋分享金，同時也提供保險費費率折減，合併最高可達3%。

舉例來說，一名30歲男性上班族投保「中國人壽美添開薪美元利率變動型終身壽險－定期給付型」，繳費期間20年期，保險金額8萬美元，原始年繳保費為5,824美元，經相關保險費費率折減後，首、續期年繳保費為5,649美元，其增值回饋分享金選擇以繳清保險方式增加保險金額，假設投保後未來各保單年度宣告利率皆維持在3.3%（109年2月本商品宣告利率為3.3%，未來實際宣告利率以中國人壽公告為主）不變情況下，到保險年齡達69歲時，該年度保單現金價值約達27萬1,844美元。

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