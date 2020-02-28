上下公車都刷卡！上班族血淚曝「2大有感缺點」…網嘆：尖峰時間塞爆

▲上下車都刷卡會花比較多時間。（示意圖／記者李宜秦攝）



記者黃可昀／綜合報導

目前雙北公車採取「上下車都刷卡」的制度，統一規定後，乘客不用再想說到底要何時刷卡，避免不必要的混亂。一名網友表示，依照他個人的經驗，雖然現在改成上下車都刷卡，不用思考或看標誌，「但是就變得很堵，上下車流程變得很塞。」

原PO在PTT表示，以前公車門口的螢幕會顯示何時該刷卡，但每一台規定都不同，乘客常被搞得霧煞煞，雖然政府改成上下車都要刷卡，但在一段票的範圍內刷2次也只會扣1次款，所以其實不會被多扣錢，好處是「刷卡都不用思考」，上下車都刷就對了。

請繼續往下閱讀...

▲早上常常多台公車擠在站台等乘客刷卡。（示意圖／記者張一中攝）



不過，北市的公車在尖峰時期班次非常密集，原本交通就已經很堵塞，每一台公車又擠在站牌等乘客刷卡，造成交通更加不順暢，而且乘客常常在門口擠成一團，「還是覺得之前比較方便啦！」

不少網友認為，政府統一規定後比以往簡單許多，十分支持上下都刷卡，「不用上車看刷卡符號，也能避免逃票」、「老實說很好，之前有的要先刷有的後刷，超複雜」、「小時候討厭坐公車就是不知道什麼時候刷卡」、「上下刷比較好，不用一直聽到司機碎念。」

不過，也有人和原PO持相同看法，改成上下車都刷卡後，確實影響到乘客進出的效率，「上班時間已經很擠了，下車還要刷卡的時候就不太喜歡」、「很浪費時間啊！」一名網友回文表示，「上下車的人都擠在刷卡機前面水泄不通的」，加上台北市上下班時間的人潮，場面簡直變一團亂，另一項缺點是，以前刷完卡就能收進包包，現在變成要一直拿在手上，有時候手上拿其他東西根本沒辦法握扶桿。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►生火了！連我媽都用到發光