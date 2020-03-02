高雄救護車撞19歲騎士影片曝光！「機車飛甩」成血滴子砸路過阿嬤

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區鳳屏路與八德路口發生車禍，一台出勤的救護車撞上19歲郭姓男騎士，機車被撞飛後，波及路旁的一名79歲的老婦人，郭男整個人彈飛翻轉一圈落地，兩人雙雙被送往醫院救治。車禍發生當時的畫面曝光，清楚可見車禍發生過程。

▲高雄市消防局一輛出勤救護車在大寮撞傷一名機車騎士 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事發於2日下午3時許，正在執勤的救護車在八德路口前撞上郭姓男騎士，郭男翻轉了一圈落地，他的機車也被撞飛到路旁，造成一名79歲的老婦人受傷以外，另外有一部停在路邊的機車也被波及。

▲高雄市消防局一輛出勤救護車在大寮撞傷一名機車騎士 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

消防局表示，大寮分隊救護車當時正出勤救護途中，行經八德路準備轉彎進鳳屏路，不知何故撞上正在停等紅燈的2輛機車，造成2名騎士受傷倒地，勤務中心獲報派遣另2輛救護車緊急將受傷騎士送醫，所幸2人均意識清楚，沒有大礙。目前經過酒測之後，警方表示雙方均排除酒駕，而詳細肇事原因還得要進一步了解。

▲車禍現場一片凌亂 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲車禍現場一片凌亂 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市消防局一輛出勤救護車在大寮撞傷一名機車騎士 。（圖／記者吳奕靖攝）