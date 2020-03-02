　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄救護車撞19歲騎士影片曝光！「機車飛甩」成血滴子砸路過阿嬤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區鳳屏路與八德路口發生車禍，一台出勤的救護車撞上19歲郭姓男騎士，機車被撞飛後，波及路旁的一名79歲的老婦人，郭男整個人彈飛翻轉一圈落地，兩人雙雙被送往醫院救治。車禍發生當時的畫面曝光，清楚可見車禍發生過程。

▲高雄市消防局一輛出勤救護車在大寮撞傷一名機車騎士 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市消防局一輛出勤救護車在大寮撞傷一名機車騎士 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事發於2日下午3時許，正在執勤的救護車在八德路口前撞上郭姓男騎士，郭男翻轉了一圈落地，他的機車也被撞飛到路旁，造成一名79歲的老婦人受傷以外，另外有一部停在路邊的機車也被波及。

▲高雄市消防局一輛出勤救護車在大寮撞傷一名機車騎士 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市消防局一輛出勤救護車在大寮撞傷一名機車騎士 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

消防局表示，大寮分隊救護車當時正出勤救護途中，行經八德路準備轉彎進鳳屏路，不知何故撞上正在停等紅燈的2輛機車，造成2名騎士受傷倒地，勤務中心獲報派遣另2輛救護車緊急將受傷騎士送醫，所幸2人均意識清楚，沒有大礙。目前經過酒測之後，警方表示雙方均排除酒駕，而詳細肇事原因還得要進一步了解。

▲高雄市消防局一輛出勤救護車在大寮撞傷一名機車騎士 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲車禍現場一片凌亂 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市消防局一輛出勤救護車在大寮撞傷一名機車騎士 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲車禍現場一片凌亂 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市消防局一輛出勤救護車在大寮撞傷一名機車騎士 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市消防局一輛出勤救護車在大寮撞傷一名機車騎士 。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
陳日昇曝「2500乘客旅費」公主號公司全買單！溫馨內幕曝光
女網紅南韓返台「沒隔離+零口罩」！趴趴走被罵爆　男友回應了
振興抵用券「金額出爐」！住國旅才能領　最快5日拍板
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄救護車撞19歲騎士影片曝光！「機車飛甩」成血滴子砸路過阿嬤

桃園八德鐵皮工廠大火　猛烈火勢燒毀3間廠房

超逼真診斷書「李登輝罹新冠肺炎腦死」假的！　警籲勿轉傳

嘉義「沉睡大白熊」爆紅竟遭塗鴉「台灣228」！　警調監視器追查　

台電中火工安意外1死　勞動部批包商便宜行事！最高可罰30萬

高屏大橋機車道拓寬工程　施工3個月車禍27件釀3死

「馬王」不倫戀案祕密開庭2小時！正宮梁敏婷現身…只說謝謝大家

車聲太吵超火大！他怒丟酒瓶洩憤…倒楣騎士頭部被砸險摔車

公務車通勤、油費報公帳5個月　李猶龍不起訴原因曝光

北市男猝死街頭！檢警赴板殯相驗　針對「咽喉」採檢確定有無新冠肺炎

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

高雄救護車撞19歲騎士影片曝光！「機車飛甩」成血滴子砸路過阿嬤

桃園八德鐵皮工廠大火　猛烈火勢燒毀3間廠房

超逼真診斷書「李登輝罹新冠肺炎腦死」假的！　警籲勿轉傳

嘉義「沉睡大白熊」爆紅竟遭塗鴉「台灣228」！　警調監視器追查　

台電中火工安意外1死　勞動部批包商便宜行事！最高可罰30萬

高屏大橋機車道拓寬工程　施工3個月車禍27件釀3死

「馬王」不倫戀案祕密開庭2小時！正宮梁敏婷現身…只說謝謝大家

車聲太吵超火大！他怒丟酒瓶洩憤…倒楣騎士頭部被砸險摔車

公務車通勤、油費報公帳5個月　李猶龍不起訴原因曝光

北市男猝死街頭！檢警赴板殯相驗　針對「咽喉」採檢確定有無新冠肺炎

澎湖可登陸地點少！　國防院：台海作戰的「重要天然屏障」

塔利班要求「先釋放5000囚犯」　揚言不參加阿富汗協商…恢復武裝行動

未來Family／日本：香川縣規定學生每日玩電玩不得超過60分鐘

未來Family／顧好基本學力，強調多元探索發展：公立國中6大嶄新樣貌

相隔16秒上車...陸男遭傳染新冠肺炎！　搭公車自保3重點

桃捷考生請注意　因應疫情3/21、4/1考試延期

快訊／世界淨土減1　約旦首例新冠肺炎病例「義大利返國」確診

跪求快點賣！樂敦「貓咪眼藥水」企劃讓所有貓奴暴動啦

高中木聯／個人獎出爐　U18林昱珉、林政華投打獲獎

新北三重國小通學廊道改善完工　侯友宜：給孩子安心上學路

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

社會熱門新聞

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

4辣妹藏家裡「壞一次1500元」

台中火力發電廠人員遭鑽鋼重壓亡

雲林河床驚見白骨　移工嚇壞報案

台中少婦全裸卡遮雨棚！12樓→4樓嚇壞人

國道開內側車道車速91公里挨罰　法官認定龜速

無業大叔「552部羞片」全上傳論壇

水上教練騙看梅花鹿　沙灘上7天「強硬訓練」4回

台南將軍槍擊命案再添1亡魂　郭女凌晨不治

搭高鐵下左營　桃園女陳屍墾丁大灣岸際

送臨終患者回家　救護車駕駛車禍被判刑

新冠肺炎害載嘸人　2運將互K爆血

小資女貼圖文口罩政府賺差價涉造謠！

更多熱門

相關新聞

三遷為女！護校旁開店熱炒吃到飽藏愛

三遷為女！護校旁開店熱炒吃到飽藏愛

「孟母三遷」父親版！高雄市一名邵姓父親為了22歲女兒念護校，所以毅然決然的收掉在墾丁的熱炒店，然後遷到大寮，也就是女兒就讀的護校旁邊開起熱炒店，不過搬來之後發現學生花錢吃不飽，所以推出了400元4菜一湯的熱炒套餐，讓學生飯吃到飽，不少來吃的學生顧客還開起玩笑，直喊著邵先生「岳父好」。

即／以色列包機11人返台　一人有症狀

即／以色列包機11人返台　一人有症狀

韓國瑜拚防疫！隔離包、防疫計程車新上線

韓國瑜拚防疫！隔離包、防疫計程車新上線

獨／公祭結束第二天　高雄消防局又車禍2傷

獨／公祭結束第二天　高雄消防局又車禍2傷

大甲媽百年首度南巡！韓國瑜「接駕不背轎」

大甲媽百年首度南巡！韓國瑜「接駕不背轎」

關鍵字：

高雄大寮救護車車禍機車鳳翔分隊出勤

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

網紅從韓國回台沒隔離！秒參加「全台YouTuber大型聚會」

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

謝和弦「踩羊頭」打卡暨南大學遭譴責！

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面