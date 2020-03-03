　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南非正妹騎車遨遊台灣油箱見底　枋寮警走草埔隧道往返台東買油

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣枋寮警分局員警利用草埔隧道，開車載南非正妹到台東購買汽油，助她繼續一個行程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣枋寮警分局員警利用草埔隧道，開車載南非正妹到台東購買汽油，助她繼續一個行程 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

南非來的一名正妹日前騎機車環台旅遊，沿台9線欲到自台東，但行經偏遠屏東縣獅子鄉草埔路段時，才發現機車油表見底，因地理環境不熟且語言不通，正慌張不知所措、進退兩難時，發現前方草埔派出所像是盞明燈，主動向前求助，透過警方熱心幫忙，幫她完成繼續行程。

▲屏東縣枋寮警分局員警利用草埔隧道，開車載南非正妹到台東購買汽油，助她繼續一個行程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼幫機車加油、合照。

▲屏東縣枋寮警分局員警利用草埔隧道，開車載南非正妹到台東購買汽油，助她繼續一個行程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局草埔派出所警員趙家興日前於駐地擔服值班勤務時，發現一名外國遊客騎一台普通重機車，神情慌張到達草埔派出所求助，由於對方語言不通，無法充分表達需求，經員警利用英語溝通後，才知道該名遊客是騎機車要到台東旅遊，因地理環境不熟，開心旅遊而疏忽未注意機車油表已見底，才發現時人已身在偏遠的草埔地區，求助無門，發現附近的草埔派出所，趕緊向前求援。

經警方了解後，聯繫草埔交通小隊警員郭書豪，協助載該名外國遊客至離駐地最近的台東端安朔加油站購置汽油一罐，返回駐地協助將機車油箱加滿，讓她繼續行程。

草埔派出所位於台9線草埔隧道附近與台東交界處，地處偏遠而加油不易，這次外國遊客因一時疏忽而忽略機車已沒油，警方運用草埔隧道通往台東便利而協助外國遊客解決困難，讓這位南非正妹相當感動，主動要求與警方合照留念，無形之中建立了友善的形象。

枋寮警分局長黃國源得知後，對於同仁為民服務並及時伸出援手的工作精神表達肯定。並呼籲遊客，行車前應檢視車輛狀況、補充油料及水箱水，駕駛中如遇車輛故障拋錨或發生交通事故，應立即開啟警示燈並擺放三角警示牌，並撥打110由警方到場協助處理，以維護自身及其他用路人安全。

►茶樹精油乾洗手組

ET快訊
7人院內群聚感染　「一張圖」看懂國內確診關係
企鵝妹半夜醉倒男生家！誤開直播「她伸舌頭狂喇」…房內影片瘋傳
快訊／抓到了！花蓮假釋犯剪斷電子腳鐐逃到高雄　交流道落網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫無死角　饒慶鈴檢視跨局處各項防疫工作整備及無腳本兵推

台東副縣長張志明借調期滿回學界　由台東水保局長王志輝接任 　

無人機何處飛！花東6風景區週邊禁飛　東管處不再受理申請

防疫清潔用品集點兌換　台東推環保新會員共同對抗新冠肺炎

台東植樹月活動開跑　台東7場次1萬5千株贈民眾綠美化

林智堅視察身障機構　宣布配給萬片口罩及百瓶消毒液

南非正妹騎車遨遊台灣油箱見底　枋寮警走草埔隧道往返台東買油

防群聚感染！　彰化縣74所終身學習機構延後4/20日開課

率先全國基隆推動「工業區立體化」　林右昌：升級轉型創造就業機會

新北落實行動治理拚市民有感　侯友宜走訪三芝、淡水傾聽各方意見

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

貓皇太胖理不到毛！獸醫建議剃掉　奴才下秒見「粉嫩屁屁」笑到黑咕

空服員飛機上解決緊急事件　賴珮如遇「泰國人發癢」、「幽閉恐慌症」

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

宋茜調皮收手不給牽　宋威龍羞撩：誰先放手誰就輸了＞／／＜

防疫無死角　饒慶鈴檢視跨局處各項防疫工作整備及無腳本兵推

台東副縣長張志明借調期滿回學界　由台東水保局長王志輝接任 　

無人機何處飛！花東6風景區週邊禁飛　東管處不再受理申請

防疫清潔用品集點兌換　台東推環保新會員共同對抗新冠肺炎

台東植樹月活動開跑　台東7場次1萬5千株贈民眾綠美化

林智堅視察身障機構　宣布配給萬片口罩及百瓶消毒液

南非正妹騎車遨遊台灣油箱見底　枋寮警走草埔隧道往返台東買油

防群聚感染！　彰化縣74所終身學習機構延後4/20日開課

率先全國基隆推動「工業區立體化」　林右昌：升級轉型創造就業機會

新北落實行動治理拚市民有感　侯友宜走訪三芝、淡水傾聽各方意見

影／存股達人投資建議　定期定額買0056、00752 ETF

遭指與中央不同調！　北市衛生局急喊冤：並無「逆時中」情事

澳門20幾天維持10確診　陳時中：很欽佩！降低旅遊疫情建議再觀察

搶先裝修新房辦「切結交屋」　專家警示2個「萬一」得留意

按電梯手髒怎辦？　專家曝「碰3部位」超母湯：最危險的行為

83歲嬤嫌養狗麻煩卻搶著遛　送孫上班「你回去狗留下」

《花邊教主》重啟版首位演員官宣！ 　12年後故事背景曝光⋯老班底「她」確定回歸

去年底多了4萬房貸族！　購屋總價破千萬創新高

「妳都那麼髒了」下秒撲上！惡男錄全程傳給女友嗆：不復合就外流影片　

全面搶救中小企業！　陸財政部估為企業年減5100億人幣負擔

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

地方熱門新聞

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

澎湖驚傳兵馬俑出土？真相曝光笑慘

早餐店爆拒送醫院　老闆娘曝真相

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

玩「吊酒瓶」挑戰成功！老闆一看秒退錢

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

陸船強闖　海巡擊發霰彈槍畫面曝

憑發票換苗木　5千株換完為止

狠心債主！21男欠錢遭凌虐、棄屍5個月

桃捷因應疫情　3/21、4/1考試延期

孩子溜滑梯丟石頭挨罵！新北媽氣炸嗆人

南迴太美遊客駐足　警呼籲勿違停造釀憾事

新店啟用央北社宅為醫護人員駐所

疫情發燒盧崑福次氯酸水繼續免費提供！

更多熱門

相關新聞

屏東男闖紅燈拒攔查　法官判免罰原因曝　

屏東男闖紅燈拒攔查　法官判免罰原因曝　

屏東縣洪姓駕駛人，駕車行經屏東市建國路375巷口闖紅燈左轉，被執勤的員警發現，他加速逃逸，警方依「拒絕接受稽查逃逸」開單告發，處罰2萬元及吊照6個月，他以不知警方追趕為由聲明異議。法官勘驗證據，發現員警騎機車尾追洪的自小客車，警方機車警示燈雖有閃爍鳴笛，因警示燈裝在機車後方，致洪表示不知警方對其追趕，加上警方未有「稽查事實」，判決洪勝訴。

綠燈了車卻不走飄焦臭味　枋寮警即刻救援

綠燈了車卻不走飄焦臭味　枋寮警即刻救援

高市消防出勤救護車擊落19歲男子影片曝　

高市消防出勤救護車擊落19歲男子影片曝　

高屏大橋機車道拓寬工程　3個月車禍27件釀3死

高屏大橋機車道拓寬工程　3個月車禍27件釀3死

快訊／MotoGP泰國站無限期延後

快訊／MotoGP泰國站無限期延後

關鍵字：

屏東枋寮草埔分駐所南非正妹機車汽油

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男星揪10藝人進口罩工廠「連做8.5hrs產4萬2000個」

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

大量人潮瘋搶囤貨！Costco股價飆高

獨／我們被拋棄了嗎？　滯留湖北台灣民眾「研擬提告蔡政府違憲」

余文樂潮牌衣「手勢圖案」挨轟滾出大陸！

就是愛亞洲妹！56歲影帝掰了日籍前妻「新歡像未成年」網看傻

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

柯文哲出狠招　卡死全國警政人事

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

嬰童品牌mothercare破產！

花蓮強盜犯長相曝

游否希揪3男上三溫暖「整排名車占用公車格」

阿樂「下半身全透視」主持被看光！

香蕉手術「上下顎割開修骨頭」術後呆掉

更多

最夯影音

更多
持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！
懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面