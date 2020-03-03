南非正妹騎車遨遊台灣油箱見底　枋寮警走草埔隧道往返台東買油

▲屏東縣枋寮警分局員警利用草埔隧道，開車載南非正妹到台東購買汽油，助她繼續一個行程 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

南非來的一名正妹日前騎機車環台旅遊，沿台9線欲到自台東，但行經偏遠屏東縣獅子鄉草埔路段時，才發現機車油表見底，因地理環境不熟且語言不通，正慌張不知所措、進退兩難時，發現前方草埔派出所像是盞明燈，主動向前求助，透過警方熱心幫忙，幫她完成繼續行程。

▲▼幫機車加油、合照。

枋寮警分局草埔派出所警員趙家興日前於駐地擔服值班勤務時，發現一名外國遊客騎一台普通重機車，神情慌張到達草埔派出所求助，由於對方語言不通，無法充分表達需求，經員警利用英語溝通後，才知道該名遊客是騎機車要到台東旅遊，因地理環境不熟，開心旅遊而疏忽未注意機車油表已見底，才發現時人已身在偏遠的草埔地區，求助無門，發現附近的草埔派出所，趕緊向前求援。

經警方了解後，聯繫草埔交通小隊警員郭書豪，協助載該名外國遊客至離駐地最近的台東端安朔加油站購置汽油一罐，返回駐地協助將機車油箱加滿，讓她繼續行程。

草埔派出所位於台9線草埔隧道附近與台東交界處，地處偏遠而加油不易，這次外國遊客因一時疏忽而忽略機車已沒油，警方運用草埔隧道通往台東便利而協助外國遊客解決困難，讓這位南非正妹相當感動，主動要求與警方合照留念，無形之中建立了友善的形象。

枋寮警分局長黃國源得知後，對於同仁為民服務並及時伸出援手的工作精神表達肯定。並呼籲遊客，行車前應檢視車輛狀況、補充油料及水箱水，駕駛中如遇車輛故障拋錨或發生交通事故，應立即開啟警示燈並擺放三角警示牌，並撥打110由警方到場協助處理，以維護自身及其他用路人安全。

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