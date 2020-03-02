▲ 新北三重國小通學廊道改善完工，侯友宜：給孩子安心上學路。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三重國小通學廊道改善計畫完工，市長侯友宜2日在學生進校時間前往視察，試走改善過後的人行道。同時關心學校防疫整備工作，強調防疫物資要準備充足，也再三向小朋友宣導洗手口訣，防疫工作務必做到滴水不漏。

以往學校周遭人行道上的電箱、電桿、燈桿等等設置都是學生步行時的障礙物，有些路段甚至寬度不足造成學生被迫走上車道，險象環生。自侯市長上任以來，便責成工務局積極盤點需要改善的通學廊道，將電箱、電桿等等障礙物移除、電纜線盡可能地下化，以拓寬廊道並重新鋪設磚道，改善凹凸不平等問題，力求讓學生有條安心上學的路。

▲ 侯友宜視察三重國小通學廊道，養工處將人行道美化成書櫃充滿書香味。

為提供學童、市民更方便及安全的通行步道，工務局盤點新北市學校周遭磚道老舊、動線不佳及寬度不足之人行道，在2019年已完成11間學校的「通學廊道改善計畫」，2020年預計再完成9間學校，帶給學生及市民更安全、友善的步行環境。

此外，侯友宜也進到三重國小巡視學校防疫工作，確認健康中心備妥足量的口罩、消毒酒精及額溫槍。並進到教室關心小朋友，看到黑板上寫著「洗手洗手勤洗手」，也有7字洗手口訣提醒學童，他抽考小朋友「內外夾弓大立腕」的正確手勢，小朋友不僅琅琅上口也能跟著市長準確做出洗手動作，請家長安心讓學生到校上課。

工務局表示，三重國小靠近仁愛街側原有人行道僅1.2公尺寬，校園另外兩面則分別有人行道遭陸橋橋墩阻礙及道路線型不順暢、忽寬忽窄的情況。通學廊道改善工程於2019年11月5日開工，2020年1月底完工，該校特別配合本案退縮校園圍牆，完工後使道路景觀整齊劃一，人行道更為寬廣，有效疏解通勤與通學人潮互相爭道的情形。

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