　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北三重國小通學廊道改善完工　侯友宜：給孩子安心上學路

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北三重國小通學廊道改善完工 侯友宜：給孩子安心上學路。（圖／新北市政府提供）

▲ 新北三重國小通學廊道改善完工，侯友宜：給孩子安心上學路。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三重國小通學廊道改善計畫完工，市長侯友宜2日在學生進校時間前往視察，試走改善過後的人行道。同時關心學校防疫整備工作，強調防疫物資要準備充足，也再三向小朋友宣導洗手口訣，防疫工作務必做到滴水不漏。

以往學校周遭人行道上的電箱、電桿、燈桿等等設置都是學生步行時的障礙物，有些路段甚至寬度不足造成學生被迫走上車道，險象環生。自侯市長上任以來，便責成工務局積極盤點需要改善的通學廊道，將電箱、電桿等等障礙物移除、電纜線盡可能地下化，以拓寬廊道並重新鋪設磚道，改善凹凸不平等問題，力求讓學生有條安心上學的路。

▲ 新北三重國小通學廊道改善完工 侯友宜：給孩子安心上學路。（圖／新北市政府提供）

▲ 侯友宜視察三重國小通學廊道，養工處將人行道美化成書櫃充滿書香味。

為提供學童、市民更方便及安全的通行步道，工務局盤點新北市學校周遭磚道老舊、動線不佳及寬度不足之人行道，在2019年已完成11間學校的「通學廊道改善計畫」，2020年預計再完成9間學校，帶給學生及市民更安全、友善的步行環境。

此外，侯友宜也進到三重國小巡視學校防疫工作，確認健康中心備妥足量的口罩、消毒酒精及額溫槍。並進到教室關心小朋友，看到黑板上寫著「洗手洗手勤洗手」，也有7字洗手口訣提醒學童，他抽考小朋友「內外夾弓大立腕」的正確手勢，小朋友不僅琅琅上口也能跟著市長準確做出洗手動作，請家長安心讓學生到校上課。

工務局表示，三重國小靠近仁愛街側原有人行道僅1.2公尺寬，校園另外兩面則分別有人行道遭陸橋橋墩阻礙及道路線型不順暢、忽寬忽窄的情況。通學廊道改善工程於2019年11月5日開工，2020年1月底完工，該校特別配合本案退縮校園圍牆，完工後使道路景觀整齊劃一，人行道更為寬廣，有效疏解通勤與通學人潮互相爭道的情形。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

ET快訊
陳日昇曝「2500乘客旅費」公主號公司全買單！溫馨內幕曝光
女網紅南韓返台「沒隔離+零口罩」！趴趴走被罵爆　男友回應了
振興抵用券「金額出爐」！住國旅才能領　最快5日拍板
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃捷考生請注意　因應疫情3/21、4/1考試延期

新北三重國小通學廊道改善完工　侯友宜：給孩子安心上學路

公私協力齊心防疫　慈濟捐贈新北6000份安心祝福包

新北落實行動治理談民生建設　五股再添休閒運動好去處

新北防疫佈署再超前　新店啟用央北社宅為醫護人員駐所

新冠肺炎防疫無缺口　新北勞工局擴大東南亞商店防疫宣導

防疫中央一級開設　南檢召開防疫處理小組會議

疫情升溫民眾少外食　手工生水餃及料理包熱銷

城市防疫幕後英雄　林智堅發公開信暖心感謝

慰勞第一線防疫人員　黃偉哲準備台南盛產水果分享

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

桃捷考生請注意　因應疫情3/21、4/1考試延期

新北三重國小通學廊道改善完工　侯友宜：給孩子安心上學路

公私協力齊心防疫　慈濟捐贈新北6000份安心祝福包

新北落實行動治理談民生建設　五股再添休閒運動好去處

新北防疫佈署再超前　新店啟用央北社宅為醫護人員駐所

新冠肺炎防疫無缺口　新北勞工局擴大東南亞商店防疫宣導

防疫中央一級開設　南檢召開防疫處理小組會議

疫情升溫民眾少外食　手工生水餃及料理包熱銷

城市防疫幕後英雄　林智堅發公開信暖心感謝

慰勞第一線防疫人員　黃偉哲準備台南盛產水果分享

澎湖可登陸地點少！　國防院：台海作戰的「重要天然屏障」

塔利班要求「先釋放5000囚犯」　揚言不參加阿富汗協商…恢復武裝行動

未來Family／日本：香川縣規定學生每日玩電玩不得超過60分鐘

未來Family／顧好基本學力，強調多元探索發展：公立國中6大嶄新樣貌

相隔16秒上車...陸男遭傳染新冠肺炎！　搭公車自保3重點

桃捷考生請注意　因應疫情3/21、4/1考試延期

快訊／世界淨土減1　約旦首例新冠肺炎病例「義大利返國」確診

跪求快點賣！樂敦「貓咪眼藥水」企劃讓所有貓奴暴動啦

高中木聯／個人獎出爐　U18林昱珉、林政華投打獲獎

新北三重國小通學廊道改善完工　侯友宜：給孩子安心上學路

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

地方熱門新聞

陸船強闖　海巡擊發霰彈槍畫面曝

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

玩「吊酒瓶」挑戰成功！老闆一看秒退錢

狠心債主！21男欠錢遭凌虐、棄屍5個月

中華郵政配送防疫酒精　每箱12公斤

憑發票換苗木　5千株換完為止

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

孩子溜滑梯丟石頭挨罵！新北媽氣炸嗆人

新店、汐止、樹林公有停車位採收費

警自學日語為日女解難　獲跨海感謝

自由車環台賽防疫　鄭文燦取消領騎

捐了1百萬防疫！正忠排骨飯危機處理

自小客撞倒機車肇逃　警上門辯吃感冒藥

回台被拒載！台商四處流浪成人球

更多熱門

相關新聞

慈濟捐贈新北6000份安心祝福包

慈濟捐贈新北6000份安心祝福包

公私協力齊心防疫！新冠肺炎疫情持續延燒，許多民間團體響應新北市府投入防疫工作，中華民國佛教慈濟慈善事業基金會結合中美製藥公司，2日捐贈6000份「安心祝福包」給新北市居家隔離和居家檢疫者，由市長侯友宜代表受贈，感謝慈濟發揮大愛精神，為社會帶來安定人心的溫暖力量。

新北落實行動治理五股談民生建設

新北落實行動治理五股談民生建設

新店啟用央北社宅為醫護人員駐所

新店啟用央北社宅為醫護人員駐所

新北擴大東南亞商店防疫宣導

新北擴大東南亞商店防疫宣導

新店、汐止、樹林公有停車位採收費

新店、汐止、樹林公有停車位採收費

關鍵字：

新北三重國小廊道人行道

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

網紅從韓國回台沒隔離！秒參加「全台YouTuber大型聚會」

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

謝和弦「踩羊頭」打卡暨南大學遭譴責！

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面