防新冠肺炎！好市多：即日全台分店內、外用餐座位區全撤掉

▲好市多悄悄撤掉內用座位區。（圖／記者劉維榛攝）



記者蕭筠／台北報導

大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情持續發燒，近日有民眾發現美式賣場好市多（COSTCO）悄悄將內用用餐區撤掉。對此，好市多證實，確實是為了防疫工作而做，目前全台賣場門市內、外座位區都已撤掉，並加強相關消毒工作。

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▲▼好市多證實用餐座位區座椅通通撤除 。（圖／記者吳奕靖攝）



今（3）日有不少網友分享，好市多擺放在結帳櫃檯旁的「用餐區」悄悄消失，《ETtoday新聞雲》直擊賣場也看見，用餐區僅剩等待要外帶熟食的民眾。對此，好市多行銷企劃副總經理王友玫證實，全台好市多分店即日起用餐區座位，包括賣場內、外之座椅已經通通撤離，主要是為了防疫工作，但因熟食照常販售，希望會員能以外帶方式買回家吃，另也針對消費者經常接觸的區塊，如推車把手等加強消毒，儘量做到安全衛生工作。

至於其他賣場部分，家樂福量販業者表示沒有要撤除內用座位區，但基本上會針對顧客經常接觸到的區塊進行加強清潔動作；另愛買量販則說，目前並無撤離內用座位區動作，但未來將示疫情嚴峻程度進行調整，因此不排除會有該動作，近期針對賣場也有加強消毒清潔，如消費者進入賣場需量額溫等。