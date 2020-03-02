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不只衛生紙！好市多「近期5大夯物」一次看　傳說級乳液也上榜

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▲▼好市多黑色購物節第五天(11/29)。（圖／記者林育綾攝）

▲去年好市多黑色購物節景象。（圖／記者林育綾攝）

記者黃可昀／綜合報導

好市多是很多人放假採買時的首選，每次推出新商品都能引起討論度。大數據分析網站《網路溫度計》統整了近期好市多熱賣的5大好物，除了之前瘋搶的衛生紙外，還有不少CP值高的生活用品。

▲▼好市多近期5大夯物。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

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▲一拉即穿超方便。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區，下同）

1、幫寶適拉拉褲

家裡有小孩的家長都知道，這款尿布每次一上架很快就被掃光，很多爸媽都是一箱箱在搬，先前特價的時候一大箱1000元有找，很多人都大讚便宜又好用，有些分店甚至會賣到缺貨或部分尺寸完售。

▲▼好市多近期5大夯物。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

2、Ariel抗菌洗衣精

這款洗衣精原本評價就不錯，在防疫關鍵時期，除了注重手部清潔外，大家也很關心衣服的乾淨整潔，讓病毒完全沒有機會可殘留，於是洗衣精這類清潔產品的銷量也跟著攀升。

▲▼好市多近期5大夯物。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

3、風倍清除臭噴霧

去年底在台灣開賣就吸引不少人購買，據說消除異味的效果很明顯，在日本早已風靡多年，可以噴灑在沙發、安全帽或是衣物表面，不僅會留下淡淡清香，還有殺菌功能，隨著大家防疫意識提高，任何可能停留細菌的小角落都不放過。

▲▼好市多近期5大夯物。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

4、舒特膚乳液

這款乳液前陣子可說是紅透半邊天，各大好市多社團都能見到網友分享，一上架就被民眾搬空，且大家使用過後的評價極高，成分溫和不刺激，連有異位性皮膚炎的小朋友都能使用，臉部也可以擦，一罐抵兩罐，是很多小資女和家長的最愛。

▲▼好市多近期5大夯物。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

5、柯克蘭衛生紙

先前因為衛生紙缺貨的假消息，一度引發民眾搶購衛生紙，事實上，這款三層衛生紙原本就很熱銷，每次特價都會有人囤貨，因為他的質地相當厚實柔軟，使用起來不容易破，很多人用過一次就不斷回購。

▼好市多近期5大夯物。（圖／DailyView 網路溫度計授權提供）

▲▼好市多近期5大夯物。（圖／DailyView 網路溫度計授權提供）

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