直擊舊金山好市多賣場瘋搶貨　轟炸過後！旅美正妹：每個推車都像小山

記者吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎疫情在美國慢慢擴散，現在出現了囤貨潮，一名正妹前記者陳俐婷在辭職之後旅居加州舊金山矽谷，依舊不忘過往本業，攜帶攝影器具前往好市多直擊囤貨情況，就發現不僅是民生用油、食物都被掃光，賣場櫃位就像是被轟炸過後的凌亂以外，每台推車上都一定放了水跟衛生紙，堆得像是小山一樣，讓已經到美國快半年的她直呼根本沒看過這個景象。

▲旅美正妹陳俐婷直擊美國好市多囤貨潮，推車成礦泉水小山 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

正妹記者陳俐婷到了美國之後，在YouTube頻道開了《Lily 勇闖美週日記》，在本週當中她不忘記者過去職業本能，所以攜帶著攝影器材去拍攝美國好市多是否真的發生囤貨情況，來到好市多裡頭之後，陳俐婷相當意外，看到民生用油整個是被清空，就連補貨也只剩下空箱。

▲旅美正妹陳俐婷直擊美國好市多囤貨潮，推車成礦泉水小山 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外她也發現每個來到好市多的民眾，推車上頭都一定放了衛生紙以及水，而且一搬就是超過雙數以上，甚至連捲筒衛生紙也只剩下1袋，她眼睜睜就看著另外一位民眾彎下腰，進到櫃子的深處將它拿了出來。甚至連水果也被掃得亂七八糟。她在影片中表示，這是過往沒有看過的情況，就連擺放肉品的冷櫃裡頭，也只剩下一點點的肉類。

影片最後，陳俐婷說：「的確在美國已經發生了囤貨的現象，主要是來自國土安全部的消息，告訴美國居民要能夠備好糧食，食物以及常備藥物，至少要準備2週份，因為他們推測說接下來2個月，美國會進入病例攀升的一個狀況，接下來零售跟超市會很難買到食物，所以希望大家能夠做好準備」。

▲旅美正妹陳俐婷直擊美國好市多囤貨潮，民生用油被掃光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲旅美正妹陳俐婷直擊美國好市多囤貨潮，衛生紙最後一卷被掃走 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外陳俐婷也在影片結尾當中提到，在美國並沒有很多人戴口罩，因為戴口罩在美國人眼中就像是生病了，所以應該是待在家中，或是在醫院治療，為何還要在路上趴趴走，所以讓她自己在美國戴口罩，反而被人用「異樣」的眼光來看到。另外來到醫院當中，醫護人員也沒有戴口罩，讓她覺得台灣的衛生觀念、防疫觀念真的很好，甚至連口罩、酒精等消毒液都很難買到或是賣光了。

▲旅美正妹陳俐婷直擊美國好市多囤貨潮。（圖／記者吳奕靖翻攝）



影片連結：Lily勇闖美週日記

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