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直擊／好市多「這區域」連夜被搬空！員工一早上班傻眼...驚嘆：非常時期

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▲連鎖美式賣場好市多悄悄將結帳區旁邊的座位區撤掉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連鎖美式賣場好市多悄悄將結帳區旁邊的座位區撤掉 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為防治新冠肺炎，不少店家出現因應動作，就連美式賣場好市多也為了避免「群聚」造成疫情，所以悄悄的將用餐區搬光，就連員工也表示，一早來上班的時候一看到這個景象，都嚇了一跳，不過對於防疫作為，員工認為就連北車大廳都禁止坐下停留，所以對於公司決策給予肯定。

記者實地走訪好市多賣場發現，原本擺放在結帳櫃檯旁邊的「用餐區」整個空空如也，跟過去擺滿桌椅的情況時完全不同，原地只留下等待熟食要外帶的民眾，詢問好市多的員工，員工表示：「因為現在就是怕群聚，我今天來上班也就突然這樣子」，記者追問：「昨天還有這樣子」，員工回答：「昨天聽同事說還有，應該是這個原因，因為現在台北車站不是那個嗎？公司恐怕也是怕這個吧！非常時期啦」。

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▲連鎖美式賣場好市多悄悄將結帳區旁邊的座位區撤掉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連鎖美式賣場好市多悄悄將結帳區旁邊的座位區撤掉 。（圖／記者吳奕靖攝）

而另外在美國的好市多也隨著新冠肺炎的疫情加溫，出現了搶購風潮，衛生紙、礦泉水都被掃貨，這個問題之前台灣也有發生過，不過就在3日這一天，記者再次走訪好市多發現，之前被搶購一空的衛生紙已經上架，同樣也是一卡限一包，不少顧客站在衛生紙前面，第一時間都會停留一下，似乎在想要不要買，不過想了一下，通常都會隨手帶上一包，甚至還有2包的情況，另外不少顧客的推車上頭，也能夠發現擺放個一包，雖然銷售情況還是熱，不過相較之前「衛生紙之亂」的搶購情況，算是已經平穩不少。

▲連鎖美式賣場好市多悄悄將結帳區旁邊的座位區撤掉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾前往好市多，推車上還是會擺放要購買的衛生紙 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連鎖美式賣場好市多悄悄將結帳區旁邊的座位區撤掉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾前往好市多，推車上還是會擺放要購買的衛生紙 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連鎖美式賣場好市多悄悄將結帳區旁邊的座位區撤掉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾前往好市多，推車上還是會擺放要購買的衛生紙 。（圖／記者吳奕靖攝）

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