好市多內用區撤了！各地網友曬「空曠水泥地」　大讚：減少群聚防疫升級

▲內湖店用餐區已撤離。（圖／記者劉維榛攝）



記者黃可昀／綜合報導

新冠肺炎對於餐飲業造成很大衝擊，不少人擔心密閉空間群聚會互相傳染，紛紛改為外帶回家吃或訂外送。好市多（costco）熟食區的美食向來很受歡迎，一進去就能看到大量顧客在內用區吃披薩、漢堡等，不過，為了避免群眾聚集在室內，多家分店目前「已將內用區撤離」。

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▲南崁店。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



桃園網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，南崁店的內用區已撤掉，剩下一大片空地，已經見不到人潮擠在一起用餐的景象，披薩、濃湯、漢堡等熟食仍正常供應，但只剩下外帶服務。

▲台南店。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



照片曝光後，各地區網友紛紛回報情況，包括中和店、內湖店、北投店、汐止店、新莊店、中壢店、新竹店、台中店、台南店、嘉義店、高雄中華店、高雄大順店的內用區也都撤掉了，不少人支持店家決策，必要時期只提供外帶，減少客人沒戴口罩在室內群聚的機會，「中和店也是，很寬敞，應該是擔心疫情，這樣也好」、「防疫升級，減少群聚感染的風險」。

疫情爆發至今，很多餐飲業叫苦連天，尤其是桌菜形式的餐廳感受最為明顯，連老字號餐廳高雄「祥鈺樓」都暫時熄燈，20年「朝貴餐廳」也登報出售，「阿金台菜海鮮餐廳」則是無限期停業。現在外出用餐，可以見到店員幾乎都帶著口罩，進入餐廳前也得酒精消毒、量額溫，就怕人多又密閉的用餐環境成為病毒溫床。

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