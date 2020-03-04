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直擊！不織布工廠月產200噸可做2億片口罩　「防吸別人口水」關鍵原料曝光

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直擊！不織布工廠月產200噸可做2億片口罩　「防吸別人口水」關鍵原料曝光。（圖／東森新聞）

▲一捲捲的布料擺放整齊準備出貨。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，口罩徵用產能持續提高，每日平均達到820萬片。直擊生產口罩最外層的不織布工廠，每個月就生產200噸的布，比平常高出2倍，可供2億片口罩的製造。業者也揭曉口罩「防潑水」的秘密關鍵，且製造過程得通過20個關卡才算合格。

《東森新聞》直擊防潑水不織布全台第二大工廠內部運作，機器吸取一顆顆白色小珠子，加熱融化後，2萬根纖維快速疊網，捲成一捆捆不織布，採自動化生產，每個月可供應2億片的口罩製造。

請繼續往下閱讀...

不織布工廠總經理陳加霖表示，訂單量大概有增加3到10倍，但因目前產能受限，所以大概增加2倍。台灣口罩產量衝上全球第三，更採一條龍生產，從原料聚丙烯就是由台塑供應，其中口罩的三層不織布還得發包給不同廠商來製造，像最外層要防潑水，中間層要對抗病菌，而最內層則是要吸水親膚。

直擊！不織布工廠月產200噸可做2億片口罩　「防吸別人口水」關鍵原料曝光。（圖／東森新聞）

▲▼機器吸取一顆顆白色小珠子，加熱融化後，2萬根纖維快速疊網。（圖／東森新聞）

直擊！不織布工廠月產200噸可做2億片口罩　「防吸別人口水」關鍵原料曝光。（圖／東森新聞）

實際測驗，不含碳酸鈣的布料來當口罩外層，第一層完全不會滲透，第二層則是呈現水珠狀，第三層是完全吸水，就因親水力高才能保持乾爽。

製作口罩眉角要注意，像防潑水就得小心纖維的鋪網要平均，還有原料必須採用100%聚丙烯。陳加霖解釋，沒有聚丙烯基本上就沒辦法防別人的口水，就會把別人的口水吸進來，造成病毒有可能被呼吸道吸收；很多進口部分都有加碳酸鈣，而碳酸鈣一般都會造成皮膚過敏。

有人謠傳用酒精噴口罩外層就可重複利用，但其實第二層的靜電力已衰退，且防堵病菌的效果也會跟著大減。而成品最後仍得通過5公斤的拉力測試，厚度也得嚴格在0.25毫米以下，零零總總20個關卡才算合格。陳加霖認為，透氣度比較重要，因透氣度會影響到口罩成品的呼吸困難度。

▼直擊防潑水不織布全台第二大工廠內部運作。（圖／東森新聞）

直擊！不織布工廠月產200噸可做2億片口罩　「防吸別人口水」關鍵原料曝光。（圖／東森新聞）

▼不織布成品最後仍得通過5公斤的拉力測試，厚度也得嚴格在0.25毫米以下。（圖／東森新聞）

直擊！不織布工廠月產200噸可做2億片口罩　「防吸別人口水」關鍵原料曝光。（圖／東森新聞）

雖2003年台灣的口罩廠不到5家，但就在SARS爆發後，大家開始有警覺心；遇到H1N1時，進出口量反而創下新高；直到2017年出口價還飆到3.2元，幾乎是進口價的5倍之多，還外銷到香港跟日韓。

陳加霖說，人力不足部分目前都請求軍方支援，大概有7到10位來幫忙做包裝，在經濟部的協調下，目前供貨是完全可滿足需求。經濟部的目標是下周全台口罩日產量要達到920萬片，MIT廠商也全都動起來，24小時不停機把產能拉到最高。

▼不織布工廠總經理陳加霖。（圖／東森新聞）

直擊！不織布工廠月產200噸可做2億片口罩　「防吸別人口水」關鍵原料曝光。（圖／東森新聞）

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