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怕沾病毒「微波爐消毒鈔票1分鐘」　大媽1.2萬現金全烤到碳化

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記者黃翊婷／綜合報導

江蘇省無錫江陰市李姓婦人擔心鈔票沾染新冠病毒，竟然將人民幣3000多元（約新台幣1.2萬元）現金放進微波爐，想利用高溫消毒，結果不到一分鐘就飄出燒焦味，慌忙暫停加熱並取出鈔票，可惜大部分紙鈔都已經碳化成黑色，無法繼續使用。

大媽微波鈔票消毒，1.2萬全烤成黑炭。（圖／翻攝自微博／新華視點）

▲銀行人員以人工比對的方式清點被「烤焦」的鈔票。（圖／翻攝自微博／新華視點，下同）

根據《新華社》報導，李婦看到自己的錢被烤到面目全非，部分碳化比較嚴重的鈔票甚至有四分之三的面積都變成黑色，讓她心痛不已，只能抱著這些「火燒幣」前往銀行求救。

由於受損的鈔票已經無法通過機器辨別，銀行人員只好採取人工比對的方式，經過鑑定真偽、清點以及確認之後，一共讓李婦換回人民幣3125元。行員解釋，現階段是疫情防控的特殊時期，民眾難免會擔心錢幣不乾淨，但只要是從金融機構提領出來的，基本上都很乾淨，可以放心使用。

大媽微波鈔票消毒，1.2萬全烤成黑炭。（圖／翻攝自微博／新華視點）

▲網友留言調侃李婦。

據了解，大陸商業銀行都會按照人民銀行要求，將疫情防控重點地區的回籠現金拿去用紫外線或高溫消毒，存放14天後再投放回市場，如果是非疫情防控重點地區的現金，消毒後存放7天就會投放回市場。

專家提醒，各家銀行消毒現金基本上都有5個步驟，但在傳遞現金的過程中難免還是會有人員接觸，消費者如果真的很擔心，可以改用條碼支付或是刷卡等方式，不僅方便也能降低疫情傳播。

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