日本妹一回台「東區爽聚餐」...和姊妹IG曬照　台男提醒被嗆：韓國人才要啦

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名來台讀書的日本妹最近從家鄉飛回台灣，朋友得知後，提醒她少出門，並進行自主隔離後再活動；聞言，她不以為然地反駁後，依舊與姊妹相約東區聚餐，還在IG發限時動態。

網友在PTT提到，「在下有位來台讀書的日本人朋友，這幾天從日本飛回台灣，我開心傳訊息歡迎她回台，並好意提醒安全起見還是少出門，自主隔離14天再活動。」

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▲他善意提醒被不讀不回。（圖／翻攝自PTT）

然而，日本妹根本不理會，回嗆「韓國人才要，我不用」後，便不讀不回他的訊息，至今已3天過去，讓他更無奈的是，對方與朋友開開心心在東區聚餐，還發了限時動態。

原po不禁懊惱，「撇開被不讀不回，對方還發IG沒有屏蔽我這件事不談，請問我該怎麼做才可以導正她的防疫觀念？還是只能默默被她不讀不回14天呢？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

對此，鄉民紛紛回應，「跟他聚會的朋友也很有事」、「可憐哪」、「自主健康管理是要避免外出，如外出應全程戴口罩」、「沒屏蔽你就是根本不在意你啊」、「台男就是這樣才魯」。

另外，疫情指揮中心3月1日公告，目前從中、港、澳、韓國、義大利入境的旅客，都要進行「居家檢疫14 天」，自3月2日0時起，從伊朗入境的人也須「居家檢疫14 天」，至於從旅遊疫情建議「第一級」的泰國，以及「第二級」的日本、新加坡入境的旅客，也應落實「自主健康管理14天」。

▼從泰國、義大利、伊朗、新加坡和日本入境的旅客，都須自主健康管理14天。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）