根本開福袋！她炫照「掛耳繩有珠珠」...釣出口罩界LV　網羨慕：高檔貨阿

▲有這種珠珠設計的，通常用於兒童口罩，可調整大小。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

自從口罩實名制後，各種花色包括豹紋、神明、愛馬仕橘等輪番現身，驚艷了許多民眾，就有網友昨天分享，拿到了別具巧思的「高級款」口罩，沒想到釣出更厲害的角色。

女網友在爆廢公社開心發文，笑說「我拿到很特別的口罩，耳掛繩有珠珠可以調整，感覺很高級，還是粉紅色。」事實上，這種可調整的設計，多用於兒童口罩，不過原po表示，拿到的是成人口罩的大小。

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由於口罩樣式是隨機的，加上不透明的信封紙袋，現在買口罩猶如「開福袋」一樣，讓不少人莫名期待，而網友們看完紛紛表示，「好想要喔，沒遇過」、「拿到這種的很幸運耶，很貼心的設計」、「酷~通常兒童才有扣子耶，如果家中有小朋友，這款應該可以給他們用」、「之前買過這種小孩立體的～貴貴」、「買到賺到」。

▲方舟機能口罩也被網友戲稱為「衛生棉口罩」。（圖／翻攝自爆廢公社）

另外，po文也釣出幸運兒，分享素有「口罩界LV」稱號的方舟機能口罩，該款產品強調有7至10日壽命，具4層口罩結構，同時經美國尼爾森實驗室認證，能強效過濾PM2.5-PM0.1 99.99%，還擁有專利設計，包括鏡片不易起霧、立體剪裁不悶熱不脫妝、搭載極化纖維，透氣性好過濾效果強。

而識貨的網友們一看，直呼「高檔貨，羨慕」、「你那是一片50-100元」、「高級口罩出現了」、「這是口罩中的SSR」、「好羨慕喔」。