南韓新天地教主李萬熙爭議後首度露面！　戴口罩「趴地磕頭」謝罪

▲ 新天地教主李萬熙記者會直播。

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在大邱新天地教會群聚感染爆發後急轉直下，站在輿論風口的新天地教主李萬熙今天首度出面發聲。新天地一名發言人當地時間2日下午3時許在京畿道加平郡新天地「和平的宮殿」外露面，較原定時間晚了近10分鐘，李萬熙稍後也現身，對這起風波發表立場。

已經確認病毒篩檢結果為陰性的李萬熙約於3時14分戴著口罩現身，首先對記者會地點突然改變及新天地出現大批確診者表示歉意，跪地磕頭、行大禮道歉。他表示，並非故意造成大批信徒確診，盼望大眾原諒，能力所及之處都會不惜任何人力及物資協助政府。

李萬熙提到，「可怕的疾病襲來之際，哪個父母能夠坐視不管呢？難道不會努力想要改善嗎？新冠肺炎是巨大的災禍，現在不是追究責任的時候。上帝也會幫忙的。」

記者開始提問後，現場一度陷入混亂。李萬熙隨即大聲吆喝，要求記者安靜。當被問及李萬熙是在何時、何地接受新冠病毒篩檢，新天地發言人亮出李萬熙篩檢結果報告，證明教主已經受檢。李萬熙也坦言，對新冠肺炎疫情及檢測結果為陰性的意義並不清楚。

記者會剛開始時，新天地一名發言人首先出面說明，日前已經告知衛生所要進行記者會，本來預計在和平的宮殿地下室舉行，但在開始前2小時接獲衛生所通知，教會目前處於封鎖狀態，無法使用，因此改至戶外進行，幾經波折才正式開始記者會。

該名發言人表示，很抱歉因大邱新天地教會事件造成恐慌，也為部分人士在確診後才揭露教徒的身分致上歉意。他表示，在疫情爆發後動員所有力量協助政府，但資訊不夠透明，引起國民恐慌，對此感到很抱歉，未來會全力配合衛生當局的防疫措施。

▼ 李萬熙磕頭道歉。（圖／翻攝自YouTube／신천지예수교증거장막성전）

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