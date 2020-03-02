教主下跪道歉！南韓新天地證實存在「武漢教會」…357教徒現況首曝光

▲ 新天地教主李萬熙稍早召開記者會。（圖／翻攝自YouTube／신천지예수교증거장막성전）

記者陳宛貞／編譯

南韓大邱新天地教會發生大規模新冠肺炎（COVID-19）群聚感染的原因至今不明，2日證實有一名教徒年初曾赴最早爆發疫情的中國武漢，但不確定是否與群聚感染事件有關。新天地教會2日稍早則在記者會上說明目前在武漢的教徒活動狀況，承諾積極配合政府調查。

新天地教會2日當地時間下午3時（台灣時間2時）召開記者會，教主李萬熙在爭議爆發後首度露面，為大邱教會出現大批感染者磕頭道歉。李萬熙聲明結束後短暫接受記者提問，便改由新天地其他高層出面回應，一名負責海外佈教工作的幹部也詳細說明目前在武漢的教徒現況。

新天地海外宣教部部長說明，新天地目前有3.3萬海外教徒，其中357人在中國武漢。該教會2010年進入武漢，由一名在德國留學的中國人回到武漢後開始傳教。但在中國宗教法限制之下，新天地在武漢的教堂都在2018年關閉。此後武漢教徒改採線上禮拜方式，不曾舉行聚會。

針對各地教團，只要教徒超過120人，新天地內部便稱之為「教會」。因此武漢雖已不存在任何新天地教堂，當地信徒在2019年突破120人後便稱為「武漢教會」。

新天地極少派團到海外傳教，且受到中國法律限制，完全無法派團到中國。武漢教會357人中有356人為中國籍，1人為寮國公民，但已在2019年返回寮國。該教會成員中沒有任何南韓公民，且所有禮拜皆以中文進行，就算南韓教徒前往武漢欲參加禮拜，也會有語言不通的問題。

這名幹部坦言，新天地教會沒有權力查閱信徒的出入境紀錄，只能以詢問方式調查；透過報導得知防疫當局已經確認年初有教徒自武漢入境，但教會無法逐一確認境內21萬信徒近期是否曾赴中國。他們已經盡最大努力，提供政府全體信徒名單，其餘工作依然得靠政府完成。若政府查出新天地信徒與疫情間的關聯，將全力配合調查。

▲ 新天地海外宣教部部長。（圖／翻攝自YouTube／신천지예수교증거장막성전）

南韓中央防疫對策本部2日則宣布，查閱新天地教徒名單上的人員出入境紀錄後發現，有1人於1月8日自武漢入境南韓，但並未參加大邱教會的禮拜，也尚未接受病毒檢測，並非確診患者，目前仍在調查他與群聚感染事件是否有關。

南韓法務部此前指出，2019年7月至今年2月27日的8個月間，共有42名新天地信徒自武漢入境南韓。由於武漢疫情約在1月中旬大爆發，防疫當局目前主要針對12月初至1月底自武漢入境的教徒進行調查。

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