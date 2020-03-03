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陳時中「背後男人」曝光！疫情暗藏政治未爆彈　誰有意見誰遭殃

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行政院長蘇貞昌一反衝衝衝形象，防疫中心一級開設後，並未擔任指揮官，都交給衛福部長陳時中全權負責。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎肆虐全球，人人聞之色變，上週四中央流行疫情指揮中心果順應民意，將防疫層級升為一級開設，然而該負責跨部會協調的行政院長蘇貞昌卻未「親征」，指揮官仍由衛福部長陳時中兼任。原本升級意義在於調處整合部會間的業管衝突，結果指揮官卻未同時升級，不免被外界質疑一級開設形同「虛設」。

向來「勇於任事」的蘇貞昌，面對持續升高的疫情，始終隱身幕後，引發外界不少聯想，解讀這場防疫實際上是一場「閣揆保衛戰」。蘇揆能否靠著陳時中的光環，安然度過這場戰役，已成為五二0的重要觀察指標。

雖然《傳染病防治法》並未規定中央流行疫情指揮中心指揮官層級，然而當前新冠肺炎流行疫情嚴重，不僅是單純的衛生防疫問題，還涉及教育、國軍支援、傳播宣導和兩岸及國際交涉等情節；儘管陳時中迄今表現稱職，但未來跨部會協調事務將更多，衛福部長能否全然扛起，已令外界憂心，紛紛要求由行政院長蘇貞昌親自披掛兼任指揮官。

一名綠營人士分析，先前蘇貞昌遲遲不肯呼應外界防疫升級的建議，並不難理解，因為一旦少了陳時中這件「抗彈背心」，自己親上火線，隨時可能千瘡百孔。而且蘇貞昌在大選前曾發生傳染病防治法、免疫力降低的問題，親上第一線面對壓力造成生理負荷可想而知；且政院內部更盛傳，疫情恐將繼續擴大，種種原因，都讓蘇貞昌選擇先隱身幕後，由頭頂光環的陳時中接招，為自己設下一道防火牆。

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「陸配子女入台」政策一日三變，顯然政府部門之間事先沒有討論，在國內引發不小的爭議。（圖／報系資料照）

新冠肺炎持續蔓延，台灣確診案例數攀升，行政院院會上週四將防疫層級升為一級開設，然而該負責跨部會協調的行政院長蘇貞昌卻未「親征」，指揮官仍由衛福部長陳時中兼任。外界認為，這是行政院長蘇貞昌要藉由抗疫英雄陳時中的光環，抵擋社會對政府政策失措的批評。

現在陳時中的英雄光環庇蔭整個蘇貞昌內閣，在一頂「防疫優先」大帽子扣下來，在野黨都不敢對陳時中有所指責，免得被網軍出征。小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭日前就因為對口罩政策發表意見，慘遭網友洗版。一名藍營人士則納悶地表示，陳時中的光環到底能「罩」蘇閣揆多久，大家都瞪大眼注視著。

新冠肺炎爆發後，衛福部長陳時中人氣爆紅，連台北市長柯文哲都曾吃味表示：「我們現在都要順時鐘（時中）。」（圖／鄭清元攝）

▲新冠肺炎爆發後，衛福部長陳時中人氣爆紅，連台北市長柯文哲都曾吃味表示：「我們現在都要順時鐘（時中）。」（圖／鄭清元攝）

國民黨黨團總召林為洲表示，行政院以超前部署為由，為防疫升級定調，國民黨表示認同，但跨部會協調重視效率，還是應該要提升實質指揮層級。他舉陸委會「陸配子女入台」政策一日三變為例，最後由衛福部長出面定調收尾，顯然政府部門之間事先沒有討論。

「陸委會主委、駐日代表所引發的爭議，都因為兩岸、外交議題比較敏感，不可能只靠衛福部長層級就能決策，必須要升高防疫層級，才能解決跨部會溝通不協調的問題，未來若校園爆發感染，不只衛福部和教育部的橫向溝通，也會牽涉地方和中央的協調。」林為洲憂心地說。

國民黨新科立委陳以信質疑，台灣已出現院內感染，政府現在還一直停留在討論社區感染或社區傳播，只是障眼法；而政府決定一級開設卻繼續由陳時中任指揮官，希望這個決定是基於疫情考量，而非政治因素。

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