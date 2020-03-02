▲ 新北防疫佈署再超前，新店啟用央北社宅為醫護人員駐所。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，新北市政府再度超前部署！為提供醫護人員妥善照顧，啟用新店央北社宅作為集中休憩駐所。新北市長侯友宜2日前往視察表示，醫護人員是防疫的第一線，市府要做最強力的後盾讓他們無後顧之憂地照顧病患。

新店央北社宅每間房間皆有獨立空調、衛浴、廚具等設備，空間寬敞舒適、通風良好，生活機能佳，侯友宜視察後對央北社宅的居住環境感到滿意。他表示，未來若發生社區感染，醫院須收治大量病患，新北聯醫將啟動「清空計畫」，屆時新店央北社宅將同步啟動作為第一線打仗防疫英雄的暫時駐所，提供辛苦的醫護人休憩住宿。

▲ 新北市長侯友宜2日前往視察為提供醫護人員妥善照顧，新北市府啟用新店央北社宅作為集中休憩駐所。

侯友宜說，醫護人員是第一線打仗的人，讓他們安心、放心，才能讓防疫工作做得更好。新北市府要做第一線醫護人員最強力的後盾，除了讓這些辛苦的夥伴免費入住外，更會提供巴士接送、垃圾清運等服務，並適時補充所需物資，讓他們能有良好的生活品質，全心全力地照護病患。

市府表示，央北社宅位於新店央北重劃區，鄰近十四張及小碧潭捷運站，2020年1月23完工。占地1.5公頃共4棟，每棟地上18～21層，具獨立空調及單層排氣，床鋪、衣櫥櫃、熱水器及電陶爐廚具或瓦斯爐及無障礙設施一應俱全，第一階段先安排B棟224戶計301床，戶數十分充足，可迅速提供醫護人員休憩住所。

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▲ 新店央北社宅每間房間皆有獨立空調、衛浴、廚具等設備，空間寬敞舒適、通風良好，生活機能佳。