▲ 新冠肺炎防疫無缺口，新北勞工局擴大東南亞商店防疫宣導。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

因應新冠肺炎疫情，新北市政府勞工局外籍移工查察人員自疫情開始之初，即已於移工入國通報訪視時，提供衛福部的「移工防疫資訊」文宣和菲律賓、印尼、越南及泰國等四國移工母語的防疫圖卡等宣導資料給雇主及移工，並自2日起擴大向東南亞商店進行防疫宣導。

因應有外籍移工確診個案，侯友宜於1日也緊急召開與移工仲介的防疫宣導對話會議，邀請仲介代表到場與會，討論外籍移工相關防疫措施。勞工局長陳瑞嘉更於2日要求外籍移工查察人員，擴大對東南亞商店進行防疫宣導。

勞工局長陳瑞嘉表示，考量移工除了雇主、仲介公司以外，更常接觸的就是採買家鄉味及日常用品的東南亞商店，為了防範移工間感染風險，將針對移工常出入的東南亞商店及小吃街放置防疫資訊，請店家協助向來店內消費的移工，宣導勤洗手、出入醫療院所及在人潮擁擠場所和密閉空間應戴口罩。如有發燒或咳嗽等身體不適症狀，亦應戴口罩盡速就醫。

陳瑞嘉說，移工來臺工作，因接觸資訊有限，為避免成為防疫缺口，新北市勞工局將持續加強對移工的防疫宣導，也呼籲雇主，應主動關心移工健康狀況，落實防疫工作。如移工有發燒、咳嗽等不適症狀，可撥打免付費防疫專線1922或0800-001-922或1955專線協助進行通報及諮詢。

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