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禁久停占用停車位　新店、汐止、樹林公有路段採收費

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▲ 禁久停占用停車位 新店、汐止、樹林公有路段採收費。（圖／新北市交通局提供）

▲ 禁久停占用停車位，新店、汐止、樹林公有路段採收費。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新店區北新路2段228巷、汐止區中興路及樹林區地政街等4處路段的公有停車格，因遭長時間占用，衍生環境髒亂，新北市交通局匯集民意後，決定自3月2日起計時收費，落實使用者付費公平原則，讓停車位公平分享。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，新北市轄寸土寸金，人口密集，尤其老舊社區更是停車大不易；交通局在新店區北新路2段228巷、汐止區中興路、樹林區地政街及地政街14巷共計劃設30格汽車停車位，以紓解當地停車需求，但因停車位未收費，遭久停占用，甚製造髒亂，民眾抱怨迭起。

▲ 禁久停占用停車位 新店、汐止、樹林公有路段採收費。（圖／新北市交通局提供）

▲ 將自3月2日起每周一至周五的7時至20時採計時收費，以半小時計費，每半小時10元。

交通局邀集相關單位會勘後決議，於新店區北新路2段228巷的14格汽車停車位、汐止區中興路的3格裝卸貨停車位、樹林區地政街10格汽車停車位及14巷內的3格汽車停車位，共30格汽車停車位，將自3月2日起每周一至周五的7時至20時採計時收費，以半小時計費，每半小時10元；星期例假日不收費。

交通局已設置收費告示牌，並利用夾單宣導民眾周知，日後也將有專人按時巡查，如有無牌車、廢棄車等久占停車車輛，立即通報相關單位拖吊處理，讓停車位公平分享，提高停車周轉率，並有效管理停車秩序。

另外，交通局也提醒駕駛人於收費路段停車離開時，未見繳費單或連假期間有到期的繳費單，可利用行動支付App以及全國繳費網線上查詢繳費；如有問題可撥打免付費電話：0800-007-550（您停車，我服務），或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網：http://www.traffic.ntpc.gov.tw查詢。

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