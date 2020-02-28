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朱立倫「228連假愉快」被酸爆換圖　陳柏惟「真的不想嘴」：你國民黨是在愉快什麼

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▲▼朱立倫「228連假愉快」惹議。（圖／翻攝自Facebook／3Q 陳柏惟） 

▲朱立倫「228連假愉快」惹議。（圖／翻攝自Facebook／3Q 陳柏惟，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天是228連假首日，228日紀念228事件所制定的國定假日，要讓國人永遠記住228事件。不過國民黨前主席朱立倫在臉書PO出一張照片，上面寫著「228連假愉快」，引起網友討論。立委陳柏惟也在臉書轉發酸「紀念日對你們來說難道是失憶日？到底是在愉快甚麼？」、「真的不想嘴」。

朱立倫在台中市「好好聚落文創園區」與靜宜大學校長唐傳義、好好聚落創辦人紀金山合照，相片中，三人踩在椅子上擺出士兵踢正步姿勢，後製者更在朱立倫頭上後製對話框「228連假愉快」。不過由於228假期是紀念日，引起許多網友討論，朱立倫臉書小編也緊急撤換照片，換上一張沒有後製的照片。

▲▼朱立倫「228連假愉快」惹議。（圖／翻攝自Facebook／3Q 陳柏惟）

▲朱立倫LINE推圖「228連假愉快」惹議。

不過之前後製過的照片已經遭備份瘋傳，立委陳柏惟在臉書轉發表示「228你國民黨是在愉快甚麼？」，透露國民黨大老吳伯雄、吳敦義、洪秀柱的父親都是228事件受害者，「這些人都是中國國民黨的受害者，不為台灣想至少也為你們自己中國國民黨的想一下」、「紀念日對你們來說難道是失憶日？」、「到底是在愉快甚麼？」

對此朱立倫幕僚向《自由時報》表示，朱立倫有感於台灣高齡化問題，日前參訪台中沙鹿「好好聚落」銀髮住宅。連假期間，希望民眾防疫做好，可到該實驗聚落了解長照議題，拍拍美照。由於小編直接將228連假字樣編輯於圖中，引發誤會，並非朱本意。這張並非對228不敬，而是希望大家可以出門透透氣，外界不需要有過多的政治聯想及操作，否則反而會遭致反效果。

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