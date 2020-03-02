熊本市長「太過緊繃」！推特發文哭哭：新冠病毒你這個大笨蛋

▲日本超人氣吉祥物「熊本熊」。（圖／ETtoday資料照）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，日本確診及死亡人數也不斷上升。熊本市長大西一史1日在Twitter上發文哭訴，他為了新冠病毒的對策方針一直很緊繃，想發個文轉換一下心情，「新冠病毒你這個大笨蛋！」這條推文迅速引起巨大的迴響，截至日本當地時間2日的13:00為止，約有28萬個按讚數、3萬則留言數。

日本目前累計確診數達287人，已有6人死亡，而熊本縣共確診5例。為疫情四處奔波的熊本市長大西一史1日在推特上發文，「不好意思。我明白大家的處境困難，我自己也因為新冠病毒的對策，情緒一直處在緊繃的狀態，所以可以讓我在這邊發一個推特轉換一下心情嗎？新冠病毒你這個大笨蛋。」並在貼文的最後加了一個大哭臉的表情符號。

日本網友看了之後很心疼市長，也感謝市長的辛勞付出，並喊話「請市長照顧好身體」、「要適時減輕壓力」、「多吃些好吃的食物及確保睡眠時間」、「請不要過度勞累」。

貼文發出之後，也被臉書社團《日台交流広場（台湾と日本）》轉發，許多台灣網友也紛紛留言，「跟熊本熊一樣可愛的熊本市長」、「這個市長太可愛了」、「果真跟熊本熊一樣皮」、「真情流露」、「忍不住笑出來」。