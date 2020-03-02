憂疫情導致畢不了業　世新大四陸生：我很想回學校上課

▲世新大學。(圖／記者陳俊宏攝)

記者曾俊豪／綜合報導

教育部自2月11日零點零分起暫緩港澳居民來台，包含陸生、港澳生也在其中。一名世新大學大四陸生小儀，她表示，自己馬上就要畢業了，擔心疫情而導致延遲畢業，「因為最近台灣的高校已經陸續開學了，但陸生和港澳學生還是不能入境，我很想回學校上課！」

針對新冠肺炎疫情衝擊，《人民日報》日前就台灣當局暫緩陸生、港澳生赴台一事，訪問多位陸生。小儀表示，大四學生如果因最後一學期沒有完成學分而延遲畢業，就會對後期申請研究生入學資格造成很大的影響，「尤其是歐美國家的大學，他們不一定會因為肺炎疫情就調整招生政策。」

小儀指出，對於無法入境的陸生與港澳生，學校說可以網上授課，「但有些實踐課程需要親身參與，網課不可能替代。除此之外，准畢業生還可能錯過畢業製作、畢業設計、論文開題等重要內容。」

▲世新大學推「安心就學」，採專人送餐、遠距教學 。（圖／記者崔至雲攝）

在台中一所大學就讀大一的徐同學則提到，這段時間，台灣針對陸港澳生的入境規定一改再改，衍生出的退改簽費用，讓他們損失慘重。他指出，大陸民航總局有規定，因為疫情原因部分時段的機票可以全額退款，「但顯然陸生們多次的更改，已不在這個免除範圍裡。」

徐同學表示，多次退改機票，大家幾乎都要付幾百到上千元人民幣的手續費，「這筆錢誰來埋單？同時，由於平台訂單量爆滿，一次改簽或退票就要花上10個工作日以上的時間，非常繁瑣。」

報導提到，徐同學在社交平台上寫下內心感嘆，「疫情本身已使得這個冬天更加寒冷，民進黨當局的做法無疑又是雪上加霜……本身陸生去台灣就讀就已經有『三限六不』等不公平政策，在眼下陸生最需要幫助的時候，民進黨當局卻又打起了政治牌。」

▲實踐大學校長陳振貴。（圖／記者許展溢攝）

中山大學陸生林同學則指出，學校在2月初有通知陸生，挑選同一天抵達高雄小港機場，學校會派專車接大家到學校，到校後同學們也會在乾淨、舒適的宿舍區隔離，隔離期間學校會安排心理老師，大家能通過網絡上線上課程上課。

林同學說，這本讓大家滿心歡喜，「只是計劃趕不上變化，這樣的安排被民進黨當局不斷更改的政策阻斷了。」

實踐大學校長陳振貴日前接受香港《中評社》專訪，分析政府暫緩港澳居民來台後，對台灣大專院校未來招生的衝擊。他指出，扣除已在台灣者，全台共有8240名學位生陸生、7660名研修生陸生，總計15900名陸生受影響。港澳生扣除在台灣者也有7972名，這樣的措施總計影響23872人。