網傳柯文哲染新冠肺炎　黃瀞瑩駁斥：惡質行為依法提告

▲ 柯文哲2日照常上班開會。（圖／北市府提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲1日因疑似感染諾羅病毒，取消原本的行程，不過網路隨即關網路流傳柯文哲感染新冠肺炎送醫的假消息，引發網友撻伐。對此，北市府副發言人黃瀞瑩2日澄清，柯文哲2日已抵達市府開會，直批這是「非常惡質的行為」，對於網路假圖已經報警追查。

黃瀞瑩強調，柯文哲疑似感染諾羅病毒，這二天確感不適，但並非感染新冠肺炎，更無送院就醫的情事，強調柯文哲在2日早上7時24分抵達市府，7時30分如常主持晨會。



黃瀞瑩表示，昨日柯市長本受邀出席白嘉莉女士的畫展開幕記者會，但因身體不適臨時取消行程，蔡炳坤副市長已向媒體說明，市長因為有腹瀉的狀況，自己研判可能感染到諾羅病毒，但經過一天的休息，情況已有改善，因此今日仍照常上班，處理公務。

▲網友貼出假圖，指柯文哲感染新冠肺炎。（圖／翻攝網路）

網路流傳一張仿北市府公告的假圖指稱，「市長柯文哲因疑似感染武漢肺炎病毒(新冠病毒COVID-19) ，而取消原下午行程，目前正在醫院就醫病情穩定。與其密切接觸者已經全部隔離。並非如網路所流傳的『市長柯文哲取消行程因疑似感染諾羅病毒』在此強調疫情期問政府將嚴厲打擊惡意造謠等不法行為。」



對於網路流傳柯文哲因感染新冠肺炎送院就醫，且與其密切接觸者已經全部隔離的假消息，黃瀞瑩嚴正澄清，並強調此為非常惡質的行為，北市府將移請北市警察局刑事警察大隊追查，依法提告，也呼籲民眾勿輕信及轉傳網路假消息，以免觸法。







柯文哲也在臉書寫下，「也許會倒下，但會用最快的速度再站起來。」接著批評「一些柯黑、PTT及側翼粉專有許多關於我病情的發言，甚至還有中國網軍藉此製造假圖描述我是感染了武漢肺炎，對於這些我認為：『活著，就是最大的報復。』」

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