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新冠肺炎600億防疫紓困案　柯建銘：最快13日三讀

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▲▼立法院新會期開議，柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

▲柯建銘。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

行政院上周通過紓困新冠肺炎的600億預算案，待送請立法院審議，預計於2日進行黨團協商，民進黨團總召柯建銘表示，最快13日能完成三讀。

柯建銘1日受訪指出，2日將召開朝野協商，針對3日蘇貞昌來立法院報告特別預算案時，各黨團將推派幾位立委質詢等程序問題，預計4、5日將進行委員會審查，最快13日就能完成三讀程序。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，原則上支持盡快三讀，但也希望特別預算案能夠有充分的討論；他建議，在特別預算案進入委員會審查前，能夠先召開2場公聽會，分別針對企業公、協會，以及勞工，聽聽企業與勞工的的聲音。

行政院長蘇貞昌於27日於院會中，通過主計總處提報之「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，共編列新台幣600億元，包括社會福利支出（社會救助支出、醫療保健支出）經費編列196億元，經濟發展支出（農業支出、其他經濟服務支出）編列404億元，分別由經濟部、衛福部、交通部、農委會、文化部、教育部、通傳會、原民會、內政會、客委會和海委會等11部會提出。

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