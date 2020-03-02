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「健康人免戴口罩」陳時中：政策方向不變　與美疾管署建議一致

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▲▼ 陳時中視導醫院超前準備情形11點台北榮總 。（圖／記者張一中攝）

▲陳時中認為，健康民眾前往人多或是密閉的地方才需要戴口罩。（圖／記者張一中攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）確診患者達40例，部分醫師、民代認為「健康的人不用隨時戴口罩」已經不適用。不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日表示，該政策依舊不變，但如果民眾一定要前往人多的地方或密閉空間，還是會建議戴上口罩。

陳時中提到，近日有看到民意代表忙跑攤，但在防疫期間民代應該要有自主性，沒跑攤不代表失禮，還是希望大家避免前往特定人多密集的地方，如果不得已一定要參加活動，會建議戴上口罩。至於健康的人是否仍不需要戴口罩，他強調，這項政策的方向依舊沒有改變，只是要特別注意人口聚集、密閉不通風的地方。

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此外，由於台灣疫情出現院內感染案例，陳時中表示，出入醫院的確會增加交叉感染的風險，導致醫護人員增加許多不必要的負擔，民眾可以考慮採視訊方式探病，如果必須親自前往醫院探視，也應該遵守醫院的相關規定，否則一定會嚴辦。

指揮中心應變官莊人祥也指出，美國疾管署同樣也是呼籲有慢性病、呼吸道疾病的人戴口罩，算是保護自己也保護別人，與中央流行疫情指揮中心對民眾的建議一致，畢竟新冠肺炎的傳染途徑主要是看雙方有無交談、有無罹患呼吸道方面的疾病，所以在空曠、通風的場合，健康民眾就沒有戴口罩的必要。

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