檢疫時間從1天縮至4小時！神秘25人「P4昆陽實驗室」曝　高效率原因揭曉

▲昆陽實驗室位於台北市忠孝東路六段。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

面對新冠肺炎（COVID-19）疫情，目前台灣檢疫的時間大約要花4個小時，和初期要花上一天的時間比起來已縮短許多，而這其中神秘的衛福部疾管署「昆陽實驗室」就扮演關鍵角色。目前台灣每天能檢疫的最大量大概是2450件，而鄰國的日本只有900件，專家說，這很可能和醫師判斷要不要送檢有關。

昆陽實驗室的正式名稱為「衛福部疾管署檢驗及疫苗研製中心」，是個擁有P4的高規格實驗室，這次疫情令大家最印象深刻的，莫過於乘載上千名旅客的寶瓶星號，總共有128人須檢疫，當時昆陽實驗室25名成員也在數小時內就完成任務。

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以中央流行疫情指揮中心最新的說法，全台灣每天能檢疫的最大量約莫在2450件，而現在每天平均約有7、800件須檢疫，目前全國也已經檢驗超過1.6萬件檢體，絕非沒能力驗。

▼目前台灣每天能檢疫的最大量大概是2450件。（圖／東森新聞）

昆陽實驗室成立當時，前疾管局長蘇益仁就是首席科學家。他接受《東森新聞》訪問表示，這次疫情好像從每個醫學中心實施檢驗，所以有20幾家，「如果我們台灣只有一個昆陽實驗室，一天也大概300個，那也不太可能太大量。」

這次檢疫的高效率其實是因為台灣是自行開發出檢驗方式，設計出專一性的引子跟探針，測試成功才能把檢疫時間縮短、效率提高。而和鄰國日韓比一比，日本一天只能檢測約900件，專家認為背後很大的原因，是和醫師要不要送檢有關。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如指出，「技術上來講，我不覺得日本有問題，檢驗技術並沒有特別困難，其實在很多實驗室都可以做」，的確要在醫院有防護之下去做是比較安全，所以日本較少的檢驗能量是可以克服的。

▼台灣目前除了昆陽實驗室，全台也已有20多間醫院負責檢疫作業。（圖／東森新聞）

而韓國每天的檢疫量能可以多達將近一萬件樣本，目前累計檢測超過5萬件，根本速度相差10倍以上。對此，施信如說，哪些個案要送檢疫，哪些不送，的確是一門學問，如果韓國檢驗室都24小時不休息，一天3、400件也是都做下去。

反觀台灣目前除了昆陽實驗室，全台也已有20多間醫院負責檢疫作業，甚至還有24小時的實驗室日夜持續運作，量能可望再度提高。