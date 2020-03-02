陸24小時僅湖北3省市新增確診　上海醫一句「怎麼可能」掀熱議

記者黃翊婷／綜合報導

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，日前對於大陸境內除了湖北省、北京市和遼寧省有新增確診病例外，其他省市皆為零感到不可思議，甚至在接受媒體採訪時直言「怎麼可能」。不過，他的相關言論及報導稍早已經被刪除，僅剩部分海外媒體仍保留報導。

▲上海民眾外出都會戴口罩。（圖／路透）

根據國家衛生健康委員會官方網站1日公告，統計2月29日0時至24時的資料，31個省和新疆生產建設兵團報告新增確診病例為573例（湖北570例、北京2例、遼寧1例），新增死亡病例為35例（湖北34例、河南1例），新增疑似病例為132例。但在新確診的病例方面，大陸境內31個省只有湖北省、北京市和遼寧省有增加，其他省市皆為零，一度掀起各界熱議。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏2月29日接受《中國經濟網》採訪，談到這樣的情形直言「怎麼可能」；然而，這篇報導以及相關文章、討論目前都已經被刪除，僅剩部分港媒或是海外華文週報仍保留報導，究竟是真是假，仍有待進一步查證。

▲張文宏曾出面說明血漿療法。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

不過，張文宏2月28日曾接受《中新社》專訪，內容提到，如果一切順利的話，中國應該可以在2至4個月內控制住疫情，假如情況膠著，大約需要6個月，萬一控制不住病毒就會傳到全世界，「我們預測到了開始，卻沒有預測到結果。一開始以為中國控制住，世界就沒事了，現在發現中國的情況逐步得到控制，世界卻出事了。」

而對於上海的疫情，張文宏也在報導中坦言，上海發現第一例確診是在1月20日，現階段確診患者的出院率已經達到83％，但隨著各行各業陸續復工、人潮增加，2月27日上海卻沒有新增確診病例，「這個時候是零我倒是很擔心，這麼多人進來怎麼會是零呢？」雖然上海的防控等級還是很高，不過民眾仍得繃緊神經，維持高度警惕，畢竟防疫不光是政府的事，也與每一戶人家、每一個人有關。