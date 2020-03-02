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防新冠肺炎「漢光演習延期」最快本週決定　2003年抗SARS曾暫緩

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▲「漢光35號演習」國軍反擊操演 金山海灘「灘岸殲敵」。（圖／記者郭世賢攝）

▲2019年漢光35號演習，國軍反擊操演金山海灘「灘岸殲敵」。（圖／記者郭世賢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國軍年度最重要的戰備演訓「漢光演習」是否會如期在4月至5月間舉辦，國防部考量到新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未獲得控制，最快本週就會決定要照辦還是延期。其實，2003年的漢光19號演習就曾因為SARS疫情和杜鵑颱風兩度延期，今年會不會比照當年的做法，仍有待相關單位開會決議。

根據《中國時報》報導，2020年漢光36號演習預計在4月底至5月間舉辦，並分為電腦兵推與實兵演練共兩階段，但考量到新冠肺炎疫情持續延燒，軍方除了每天開防疫會議、落實防疫措施，不排除會延期舉辦今年的漢光演習，或是將部分演練項目移至下半年，比照2003年SARS的做法；不過，一切還得等候相關單位開會決議，最快本週就會揭曉。

▲▼漢光35號演習，航機迷擠滿彰化戰備道周圍。（圖／記者呂佳賢攝）

▲每年的漢光演習總是吸引許多民眾關注。（圖／記者呂佳賢攝）

據了解，漢光演習是國軍年度最重要的戰備演訓，目的在落實「整體防衛構想」，具體提升三軍聯合戰力，一般都是規劃於4、5月份舉行。

而2003年的漢光19號演習因為SARS疫情從5月延至9月1日舉辦，沒想到又遇到杜鵑颱風搗亂，不得已再度延期3天，最終在9月4日順利展開演習，堪稱是國軍漢光演習以來最「波折」的一次。

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