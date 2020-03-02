世衛40頁考察報告稱讚　「中國採史上最勇敢防控措施」

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾1日專電

世界衛生組織最新發布赴中國考察報告，對2019冠狀病毒疾病提出多項發現，報告中提到中國國家主席習近平親自指揮，中國採取史上最勇敢、最靈活、最積極的防控措施等。

世衛組織（WHO）2月28日發布「世衛及中國2019冠狀病毒疾病聯合專家組考察報告」（WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019），這份40頁的英文報告彙整自2月16日至24日考察結果。

不過這份由世衛及中國官方合作提出的聯合考察報告，除了對病毒、傳播途徑及疾病嚴重性等多項發現外，還不忘稱讚中國對疫情的積極防控措施。

▲世界衛生組織總部。（圖／路透社，下同）

例如報告提到武漢新冠疫情發生後，黨中央高度重視，立即啟動國家緊急反應，成立中央應對疫情工作領導小組和國務院聯防聯控機制，「習近平主席親自指揮、親自部署防控工作」。

聯合考察組結論中提到，面對這種前所未知的病毒，中國採取了可能是歷史上最勇敢、最靈活、最積極的防控措施。

報告指出，中國人民面對此次疫情表現出極大的勇氣和信念。他們接受並堅持最嚴厲的遏止措施，包括暫停公共集會、長達月餘居家隔離，還有禁止旅行。考察組與社區工作人員、醫務人員以及省長和市長進行坦誠的交流，他們表現出的真誠和奉獻精神感動了聯合考察組所有成員。

▲新冠肺炎疫情仍未平緩。

文中還提到，隨著對這種新病毒深入了解，我們需要靈活調整應對措施。就像中國進行的一樣，這對於一個擁有14億人口的國家來說是一項非凡的成就。

這份報告公布聯合考察組成員來自中國、德國、日本、韓國、奈及利亞、俄羅斯、新加坡、美國和世衛組織共25名中外專家組成。國際組組長為世衛組織顧問艾沃德（Bruce Aylward）。

其中較受矚目的美國專家為美國國家衛生研究院國家過敏與傳染病研究所臨床主任雷恩（Clifford Lane）、美國疾病管制暨預防中心免疫和呼吸系統疾病中心流感科醫務官周為公（Weigong Zhou）。

艾沃德早先於2月24日考察團在北京舉行的記者會中指稱這次疫情全世界都欠武漢之後，25日在日內瓦的記者會中再度讚揚中國知道如何保護人民生命，表示自己若感染想在中國治療。

▲民眾戴口罩防疫。

聯合專家組實地考察行程自2月17日展開，實地訪問包括北京、深圳、廣州、成都市等醫院，在最受矚目的武漢市部份，報告揭露23日訪問了同濟醫院光谷院區、武漢體育中心方艙醫院。

不過艾沃德事後透露在中國時未前往「髒區」（dirty areas）。他強調，就算到醫院，因醫院有分乾淨、灰色及髒區，他們都待在乾淨區。

報告強調，內容是以聯合專家小組對中國中央和地方政府報告的探討，加上專家針對控制和預防措施討論及實地訪問過程中作出的觀察及見解。（編輯：韋樞）