▲ 鰻苗捕撈期2月29日結束，新北農業局籲漁民注意勿違法。（圖／攝影師黃文權授權使用）

記者郭世賢／新北報導

鰻苗捕撈期2月29日結束，新北市政府農業局呼籲漁民遵守每年3月1日至10月31日禁止捕撈鰻苗之規定，讓鰻魚資源得永續利用。違反鰻苗禁漁期規定者，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

農業局表示，為維護鰻魚資源，中央業於2018年公告實施「鰻苗捕撈漁期管制規定」，其中規定自2019年起每年3月1日至10月31日期間，禁止於距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域以任何方式捕撈鰻苗。

▲ 晶瑩剔透的鰻苗，在燈光照射下，只看到黑點的眼睛。（圖／記者郭世賢攝）

鰻魚養殖是我國長久以來的傳統產業，目前養殖所需的鰻苗仍然需要依賴天然苗，因此中央仍開放特定時間讓漁民採捕鰻苗，現鰻苗捕撈期即將結束，新北市農業局呼籲遵守「鰻苗捕撈漁期管制規定」相關規定，勿於禁捕期捕撈鰻苗，讓部分鰻苗得以溯河成長，維持資源永續利用。

農業局長李玟表示，「鰻魚苗」漁汛期適逢冬季並跨越年度，部分漁民藉由捕撈鰻苗賺取「壓歲錢」，是漁民重要收入來源之一，然而魚苗不宜過度捕撈，以免影響鰻魚資源量的補充。長久以來市府在推廣產業時，同時也會注重資源的利用管理，除了加強漁民永續觀念，也會針對違規行為積極查緝，強力執法，讓漁業資源得以永續利用，產業得以持續發展。

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