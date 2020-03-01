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全國青年景觀競賽優選隊伍　讓新北五股垃圾山綠化點石成金

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▲ 全國青年景觀競賽優選隊伍 讓新北五股垃圾山綠化點石成金。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 全國青年景觀競賽優選隊伍，讓新北五股垃圾山綠化點石成金。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，解決五股垃圾山環境問題，逐步將一塊又一塊的土地綠美化，將腐朽化為神奇。綠美化作業由農業局景觀處進行，邀請2019年度全國青年景觀競賽優選隊伍－文化大學景觀學系團隊，進行五股垃圾山空地綠美化設計。以「圓與方」為設計主軸，呈現郵戳與明信片意象，新的綠化地景不僅增添了新北市景觀美學文化，更提升了城市質感。

▲ 全國青年景觀競賽優選隊伍 讓新北五股垃圾山綠化點石成金。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 運用五股區農業元素「竹」加入景觀設計。

參與規劃的學生表示，很高興能參與新北市政府改造五股垃圾山的計畫，並為這座城市的綠化盡一份心力！設計靈感來自於明信片，以「圓與方」呈現了「信件」的形象。同時「圓」又象徵自然循環，「方」則代表規則與制度。在圓與方的交融下，引申出規則與制度的發展應遵循自然界的原則，人與自然應和諧共存，故人們應珍愛自然保護環境。基地現場更以五股曾盛產的綠竹，用交織方式栽植，灌木環繞著綠竹，運用遠近距離、高低差及圓的大小變化，營造景觀效果，凸顯漣漪層層之美感。

農業局長李玟表示，提供青年設計者創意發光舞台，並結合參與新北市開放空間綠化，是新北市努力推動的工作。本次「五股垃圾山綠化」結合「全國青年景觀競賽」優選隊伍合作設計，對地方與年輕學生都帶來正向的提升，未來也將秉持這樣的精神，持續努力為新北市塑造好的居住環境，實現新北市新美學的目標。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 全國青年景觀競賽優選隊伍 讓新北五股垃圾山綠化點石成金。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 全國青年景觀競賽優選隊伍 讓新北五股垃圾山綠化點石成金。（圖／新北市景觀處提供）

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