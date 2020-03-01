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陸進行首例新冠肺炎「肺臟移植」　醫師穿成「太空人」戰鬥7小時

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▲▼無錫進行首例新冠肺炎「肺臟移植」　醫師穿成「太空人」戰鬥7小時。（圖／翻攝微博）

▲醫療團隊穿成「太空人」進行手術。（圖／翻攝微博，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省無錫市2月29日完成首例新冠肺炎肺部移植，接受移植的病人為一名59歲男子，他在1月26日被確診新冠肺炎，透過插管、葉克膜與藥物治療一個月後，核酸檢測呈現陰性，但雙肺功能已嚴重受損不可逆，因此接受了腦死患者的愛心捐贈，目前人已經清醒，雙肺功能氧合良好，生命體徵平穩。

根據《北京青年報》報導，該名新冠肺炎患者來自連雲港市，今年59歲，在1月23日發病，1月26日確診COVID-19，2月7日氣管插管，2月22日使用使用葉克膜（ECMO），2月24日轉至無錫市傳染病醫院，經過氣管插管加葉克膜與藥物治療後，連續核酸檢測呈陰性，但雙肺功能已嚴重受損且不可逆。

▲▼無錫進行首例新冠肺炎「肺臟移植」　醫師穿成「太空人」戰鬥7小時。（圖／翻攝微博）

報導提到，為了搶救這名病人，江蘇衛健委、無錫市衛生系統打破常規、整合一切醫療資源，請來南醫大無錫市人民醫院副院長陳靜瑜教授團隊對進行了雙肺移植手術。移植的器官來自腦死患者的愛心捐獻，從外省透過高鐵轉運7小時抵達無錫，並於29日進行手術。

陳靜瑜表示，新冠肺炎病例接受肺移植手術最主要有三個醫學前提條件，一是病人經呼吸機加葉克膜維持，雙肺呼吸衰竭不可逆；二是核酸檢測連續多次呈陰性；三是其他臟器功能基本正常，全身狀況能夠承受肺移植手術。

▲▼無錫進行首例新冠肺炎「肺臟移植」　醫師穿成「太空人」戰鬥7小時。（圖／翻攝微博）

陳靜瑜指出，這類手術風險很大，移植醫護人員要在負壓手術室間、全程穿著隔離防護服開展手術，對心理和體力考驗極大，「穿著沉重的防護裝備像個宇航員（太空人）一樣戰鬥了七個小時，感覺從未有過這麼艱難的手術經歷。」

陳靜瑜還說，為了病人移植手術成功、同時力爭醫護人員零感染，在江蘇省市領導支持下，醫療團隊術前進行了周密的部署準備工作，下一步團隊將密切維護好病人，重點探索此類患者的圍術期管理，做好移植後抗排異、抗感染後續治療，總結經驗為更多晚期的新冠肺炎危重症病例救治打開希望之門。

截至目前，該病人術後已經清醒，移植雙肺功能氧合良好，生命體徵平穩。

▼受損的肺部已被切除。

▲▼無錫進行首例新冠肺炎「肺臟移植」　醫師穿成「太空人」戰鬥7小時。（圖／翻攝微博）

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