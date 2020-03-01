指揮中心要求各醫院「分艙分流」　陳時中：不要讓醫院垮掉！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣發生首起新冠肺炎院內感染，為確保第一線醫院安全和人力，中央流行疫情指揮中心今（1）日表示，將要求各醫院提出「分艙分流計畫」，針對醫院內會大範圍跨區域工作的人員（如清潔人員、傳送人員）等，做出工作區域限縮，以免發生院內感染，導致需要隔離的醫護人員過多。陳時中也強調，一定要把分艙做好，才不會讓整個醫院都垮掉。

台灣在昨日出現首起院內感染後，台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任、台灣感染症醫學會理事長黃立民也表示，院內感染是警訊，代表疫情已往臨界點走，「小規模社區傳播應該也有了，有些可能還隱藏著，必須提高警覺。」而案例爆發後，確診醫院沒有封院，他也說明，封院是錯誤行為，應該放棄感染環境，另外隔離。

請繼續往下閱讀...

對此，衛福部醫事司司長石崇良也在今日記者會表示，為了強化院內感染的管制，特別要求所有醫院要擬定管理原則，用分艙分流的概念來做，分流是針對就醫患者在第一線做區別，分艙則是根據工作人員的工作內容，規定一定的範圍，例如限棟、限樓層，避免院內感染發生時，牽連到太多醫護人員，導致需要隔離的醫護人員過多。

指揮官陳時中也強調，把每單位分的越小越好，當小單位出問題，影響就只會侷限在那個小單位，這樣影響就會越小，怎麼樣分到最小也會持續討論，會根據醫院的量能來判定狀況，如病房分單位，一直往下細分，分的單位越小，後續出狀況時更明確，影響就越小，因此一定要把分艙做好，才不會讓整個醫院都垮掉。