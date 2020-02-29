轉貼「總統票匭被動手腳」下秒被警方盯上　法官裁定：不罰

▲高雄郭姓男子轉貼總統票匭被動手腳謠言，遭警方依社維法送辦。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者洪正達／高雄報導

2020總統選舉期間網路上曾傳出許多「作票疑雲」，曾有民眾在高網路上曾自爆自己為2018市長選戰中被「無預警換掉」的選務人員，擔心總統大選當日票匭會被「處理」，當時中選會曾駁斥為假消息，沒想到高雄郭姓男子轉發這個作票消息後，遭警方依社維法移送，橋頭簡易庭近日審理後，認為警方舉證不足，裁定郭男不罰，全案可抗告。

判決書指出，郭男在2019年12月間曾在臉書轉發貼文，指出「我是11/24大安區古亭國小選務人員，說好的明年1/11，還是我們原班人馬做選務。十月初，無聲無我打電話去問，我們整批都無預警被換掉了」，內文還質疑道，往年選務人員都大缺，怎麼在沒有對外公告的狀況下，就有一批人取代舊選務人員，「就怕鄉下地方，沒人全程監票。」強調「一轉眼票匭被換掉」，直指被做手腳的方法很多，也希望網友廣為轉傳。

不過，早在郭男轉貼文的前1個月，中選會就已對外界特別澄清「作票說」是假消息，再度重申中選會對選務工作中立的堅持，加上各投票所都有設置監察員，且投票過程中一定公開透明，直指原先的發文網友姓徐，並不是古亭國小的選務人員，警方對此認為郭男已妨害安寧秩序需傳喚，郭則供稱看到這個消息讓人很緊張，才會轉文希望大家要注意，雖然事後已刪文，但警方仍依社維法將他送辦。

案件移送到橋頭簡易庭後，法官認為郭男並非該則貼文的撰寫者，即使文字與事實不符，有相當議論並引發公眾不當聯想的地方，不過根據警方的舉證無法揭示郭的轉文讓聽聞者心生畏懼或恐慌，並進一步影響到公共安寧，與社維法構成要件不符，因此裁定不對郭開罰，可抗告。