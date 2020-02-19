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社會 社會焦點 保障人權

「我可以摸妳胸嗎？」汐止怪叔叔一開口　少婦驚嚇急報警

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記者張君豪／台北報導

新北市汐止區金龍活動中心19日中午時分發生一起女民眾帶著小孩在該活動中心前公園玩耍，結果卻遇到一名言行異常的李姓男子出言騷擾「小姐！我可以摸妳胸部嗎？」，女子嚇得花容失色趕緊打手機報警，警方到場後立刻訓誡該名涉嫌性騷擾女民眾的男子；汐止警方19日下午向媒體說明：由於被害人不願意提告究責，警方只能暫以社會秩序維護法將李姓男子移送法辦。

▲女網友公園蹓小孩遭男子詢問可摸胸否？警方依社維法將他送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲女網友公園蹓小孩遭男子詢問可摸胸嗎？警方依社維法將他送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲女網友公園蹓小孩遭男子詢問可摸胸否？警方依社維法將他送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲女網友公園蹓小孩遭男子詢問可摸胸否？女網友PO文示警。（圖／記者張君豪翻攝）

當時人洪姓女民眾19日透過臉書社團《汐止集團》發文示警，當事人表示今天中午帶小孩到金龍活動中心前曬太陽，卻遇到一名行跡詭異的男子當面靠近問她：「小姐！我可以摸妳胸部嗎？」該女PO文示警，並呼籲若有民眾帶小孩到該處遊玩必須注意，別讓該男和小孩有機會碰觸以免遭到騷擾。

對此汐止警分局社后派出所表示，警方當時接獲報案、派遣兩名警員到場處理，經查該名李姓男子（54歲）確有以不雅言語騷擾被害人，經警員到場告誡李男，被害女民眾不願意提告，警方仍以違反社維法將這名涉嫌性騷的男子依法究責以正視聽。

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