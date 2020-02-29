身心障礙停車更便利　中市15公有停車場3月試辦停車免銷單

▲中市15公有停車場3月試辦身心障礙者停車免銷單。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府為讓身心障礙者停車更加便利，15處公有停車場3月將試辦「身心障礙人士進出公有停車場免銷單服務」。中市交通局長葉昭甫說，領有「身心障礙者專用停車位識別證」或身心障礙專用車牌，並持有中市愛心卡，即可申辦。停車場多卡通系統驗證身分後，在身障停車證有效期間內會自動抵扣免費停車時數，超出免費時數則扣卡片內儲值金額，十分方便。

中市交通局長葉昭甫表示，過去身心障礙人士使用停車優惠需辦理銷單手續，除親自到停車場管理室或撥打電話連絡管理員，通常還需等待5至10分鐘，對此，市府結合多卡通系統與繳費設備，明日起試辦「台中市身心障礙人士進出公有停車場免銷單服務」，打造更便利、友善的環境。

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交通局進一步說明，目前首批免銷單服務於15處公有停車場開放，公有自營停車場包括市政大樓、市政公園、陽明大樓、府後、大誠、南屯、忠明公園等7處，以及公有委外停車場包括大里運動公園、台中公園、大墩、福恩、福安、大福、何厝、太原等8處。其餘公有停車場陸續建置中， 時程也公佈在停車管理處網站，預計111年市府權管公有停車場將全面提供免銷單服務。

葉局長提及，目前領有「身心障礙者專用停車位識別證」(黃證)享有4小時免費停車，「身心障礙者停車證」(粉紅證、藍證)，或掛有身心障礙者專用車牌則全日免費，只需申請一次，即可在已開通服務的公有停車場享停車優惠，直到身心障礙停車證到期要換證後，才需再重新上網申請。

此外，由於停車優惠較以往便捷，該局呼籲，請民眾勿將愛心卡借用他人，查獲違規者將停權免銷單服務1年，再犯停權3年，若三犯停權5年。

交通局表示，有身心障礙停車證與中市愛心卡的民眾，可透過線上申請或紙本送件兩種方式申辦。線上申請可利用手機掃描QR CODE上網登錄，或輸入網址(https://tinyurl.com/uz5f8p9)，並將「愛心卡及身心障礙停車證或識別證正、反面」拍照上傳；紙本送件須先填妥申請表單，可至網站(https://pse.is/QGH69)下載，並將資料郵寄至「台中市西區民權路101號」，寫台中市停車管理處收，或直接至停管處櫃台領取紙本申請。

交通局提醒，紙本申請可先準備好愛心卡正反面影本、識別證或停車證正反面影本，若為專用車牌者需備妥駕駛執照正反面影本(須為 C 型駕照)、汽車行車執照影本，以節省送件時間。審核約10個工作天，通過後即可持愛心卡出入公有停車場。

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