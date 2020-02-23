不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈　衝動男遭撞飛滾5圈險丟命

記者陳豐德／新北報導

起步前先抬頭確認燈號！新北市蘆洲區三民路一處巷口22日發生一起車禍，一名吳姓機車騎士原先在巷內停紅燈，等到紅綠燈上的「倒數計時」至0後，他催足油門往前衝，卻沒注意到倒數計時器與紅綠燈不同步，號誌還仍停留在紅燈，他當即被一輛轎車給撞飛，先滾至轎車上後又重重摔下，好險送醫後無生命危險。

▲騎士以為倒數計時至0後是綠燈，衝出巷口慘遭撞飛。（圖／記者陳豐德翻攝）



據調查，三民路26巷巷口處的號誌燈有故障情形，監視影像中，當時騎士吳姓男子（60歲）與其他騎士一起停紅燈，倒數計時器轉到0他就一馬當先衝出，此時後方騎士們察覺號誌仍舊停在紅燈，趕緊剎車沒有跟上，三民路往三和路方向外側車道的公車差點撞上吳男，到了內側車道吳男慘遭張姓男駕駛（43歲）給撞飛。

這起車禍意外，造成騎士頭部撞傷及身體多處擦挫傷，張姓駕駛則有胸部撞傷等情況，2人送往新光醫院急救，所幸都沒有生命危險，經抽血檢測後也都沒有酒駕情形。肇因經初步研判，為機車騎士闖紅燈，以及張姓駕駛行駛至交叉路口沒有減速所導致。

據了解，台灣的交通號誌由交通局所管，倒數計時器與燈號不同步發生的原因，仍帶交通局承辦單位進一步釐清。而台灣有部分民眾反對增設號誌燈倒數計時器，因駕駛人反而會忽略路口是否已經淨空完畢，秒數接近時就搶先進入路口；或是像此次車禍，有燈號、倒數不同步的狀況，反而誤導駕駛人導致事故發生。

▼摩托車遭撞後滑行至路旁。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼肇事的小轎車緊急剎車於分隔島前。（圖／記者陳豐德翻攝）



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