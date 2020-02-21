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持續觀察易肇事路口　交通事故改善成效交通局滾動檢討

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▲持續觀察台南市易肇事路口，交通事故改善成效，交通局將滾動檢討。（圖／記者林悅翻攝）

▲持續觀察台南市易肇事路口，交通事故改善成效，交通局將滾動式檢討。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市北區海安路、臨安路及公園南路為多叉路口，行車動線相互交織，為南市易肇事路口之一，經道安會報相關單位前往會勘，將海安路北往南，前往公園南路機慢車輛列入兩段式左轉管制，並由警方加強取締，實施1個多月後，車禍事件已降低，交通局將持續滾動檢討改善成效，確保用路人行車安全。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視用路人行車安全，在主持台南市道安會報多次指示持續改善易肇事路口交通設施，及加強道安宣導等作為。

交通局長王銘德指出，交通局通盤檢視台南市肇事率較高的路口列為首先改善目標，依台南市警察局統計資料，北區海安路-公園南路-臨安路口因路型特殊且車流動線複雜，於2019年9月至12月期間，共計發生25件A2類交通事故，其中主要肇事類型為海安路3段北往南往海安路方向、與往公園南路行車動線產生交織共計10件，經交通局邀集道安委員、警察局第五分局、交通大隊及工務局等相關單位會勘，決議將海安路北往南前往公園南路機慢車輛列入兩段式左轉管制。

交通局指出，實施初期1個月由警察局派員加強指揮與宣導，交通局增設3面「左轉公園南路及臨安路機慢車需兩段式左轉」告示牌面以提醒用路人，自2月起加強取締告發，經統計至1月底該路口發生2起未依規定二段式左轉的車禍案件，因車輛交織所生車禍事故已有降低，交通局呼籲行經該路口的民眾提高警覺，該路口為多叉路口，行車動線交織複雜，請依交通號誌及告示牌指引，遵守行車規定，才能確保安全。

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