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紅單報報權益抱抱　交通局拍短片教您「認識紅單」！

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▲為讓民眾明確了解「紅單」上的繳款方法、違規事實、申訴管道以確保自身權益，台南市交通局製作「紅單報報 權益抱抱」一系列宣導短片供民眾瀏覽。（圖／記者林悅翻攝）

▲為讓民眾明確了解「紅單」上的繳款方法、違規事實、申訴管道以確保自身權益，台南市交通局製作「紅單報報 權益抱抱」一系列宣導短片供民眾瀏覽。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為讓民眾明確了解「紅單」上的繳款方法、違規事實、申訴管道以確保自身權益，台南市交通局委託南台科技大學資訊傳播學系，製作「紅單報報 權益抱抱」一系列宣導短片，希望透過活潑的劇情及演員生動的演繹，傳達民眾收到紅單後，應有的處理方式與救濟途徑，系列影片已上傳交通局網站、Youtube供參。

交通局長王銘德指出，交通局交通事件裁決中心屢屢接獲違規民眾反映，對於紅單上密密麻麻文字一知半解而不知所措，雖然交通局已多次通過書面對外說明違規民眾應有處理作為，惟基於影像傳播具有快速宣傳優勢，所以拍攝3支短片加強宣導。
短片主題為「紅單權益知多少」、「裁決書一次看懂」及「違規申訴管道多」，每支短片播放時間約2~3分鐘，並已置放交通局網站、Youtube供民眾瀏覽。

交通事件裁決中心主任黃仁邦表示，違規民眾收到紅單後，應於紅單上標示的「應到案日期」之前繳納罰款，其繳納金額最低，超過「應到案日期」繳納金額，則視超過30天內、30天以上至60天內或是60天以上，分別繳過期罰款，至於要繳納多少罰款金額，可以上網搜尋「違反道路交通管理事件統一裁罰基準表」查詢。

主任黃仁邦提醒，許多民眾不知道交通違規除了罰鍰外，還會被記點，依「道路交通管理處罰條例」第63條規定，駕駛人違規按情節輕重分別記點1~3點，6個月內交通違規記點達6點(含)以上者，須吊扣駕照1個月並參加道安講習，逾期繳交駕照則吊扣2個月，若仍未到案將註銷駕照1年。民眾若想瞭解自已是否有違規記點點數，可至便利超商多媒體機或「監理服務網」查詢。

「紅單權益知多少」網址https://www.youtube.com/watch?v=14J4E4rwTFk
「裁決書一次看懂」網址https://www.youtube.com/watch?v=cNd2QsupwKQ
「違規申訴管道多」網址https://www.youtube.com/watch?v=Ra_W2_dZrZo
「違反道路交通管理事件統一裁罰基準表」網址
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0080029
「監理服務網」網址https://www.mvdis.gov.tw/
「道路交通管理處罰條例」網址
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=K0040012

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