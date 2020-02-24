台南市交通局因應開學　督促大眾運輸業者加強防疫作為

▲開學在即，台南市公共運輸處日督導轄內5家客運業者暨轉運站落實各項防疫作為，確保大眾運輸安全無虞的環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應全台高中以下學校將於2月25日同步開學，為讓學生族群有安全的搭車環境，台南市公共運輸處24日督導轄內5家客運業者暨轉運站落實各項防疫作為，要求每8小時消毒一次，並協助客運業者採買口罩及消毒用酒精等防疫物資，確保大眾運輸安全無虞的環境。

交通局局長王銘德表示，武漢肺炎爆發後，黃偉哲市長對大眾運輸防疫作為相當重視，接連指示交通局協助公車、計程車從業人員採買口罩、消毒用酒精等防疫物資，並納入防疫團隊，更關心25日開學後搭公車上學的學生族群衛生安全，要求交通局全面督導公車業者及轉運站的落實各項防疫工作。

台南市交通局長王銘德指出，24日派員到各客運公司調度站視察，確認業者有依照防疫要求，所有車輛於出勤前應完成消毒清潔工作，也指導業者應針對車內乘客觸碰較為頻繁的座椅、手把等部位加強處理，同時每載客8小時應再完成一次消毒程序。另外也到各場站及轉運站督導站內清潔情形，並針對服務台、廁所及座椅等重點部位逐一加強防疫消毒。

王銘德局長表示，藉由視察防疫工作，同時主動關心客運業者防疫工作是否需市府協助，業者對目前市府的口罩、酒精多元採買管道表示肯定，並承諾全力配合市府防疫工作，交通局也呼籲所有乘客配合防疫工作，齊心協力防制疫情蔓延。

公共運輸處處長吳俁之表示，台南市於1月23日起即要求公車司機勤務期間應全程配戴口罩，避免成為感染源或被感染，並請業者管理所屬駕駛健康狀況，每日量測體溫、觀察有無呼吸道症狀等，有健康疑慮之第一線服務人員則立即暫停勤務，請利用公車通勤的同學安心、家長也可放心。

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